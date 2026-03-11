https://uz.sputniknews.ru/20260311/sharipov-v-shirokom-spektre-kulturnogo-raznoobraziya-russkiy-yazyk-soxranyaet-unikalnuyu-rol-56220958.html

Шарипов: В широком спектре культурного разнообразия русский язык сохраняет уникальную роль

Глава министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана выступил на первой Министерской конференции Международной Организации по русскому языку

2026-03-11T16:35+0500

2026-03-11T16:35+0500

2026-03-11T16:40+0500

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В широком спектре культурного разнообразия русский язык сохраняет свою уникальную роль, заявил министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов на первой Министерской конференции Международной Организации по русскому языку в Москве.Он выразил уверенность, что синергия огромного опыта в образовательной сфере, управленческих навыках, стратегическое планирование, а также солидная научная база станут той движущей силой, которая обеспечит высокую эффективность и достижение поставленных перед организацией целей и задач.Он добавил, что в рамках СНГ, ШОС и формата Центральная Азия – Россия русский язык остается удобным и проверенным инструментом межгосударственного диалога.Глава МВОНИ также рассказал, что Узбекистан рассматривает развитие государственного языка во взаимосвязи с развитием ведущих иностранных языков мира, языков и культур представителей разных наций, проживающих в стране:Первая Министерская конференция Международной организации по русскому языку (МОРЯ) прошла в Москве и дала старт практической работе новой структуры.Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров. В числе участников кроме узбекистанцев также были представители Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам применения русского языка в международной практике, обсудили основные направления совместной работы.В ходе конференции избрали Генерального секретаря организации. Им стала Наталья Бочарова. Она занимала различные должности во властных структурах Москвы, в 2018–2022 годах была замминистра науки и высшего образования РФ. Бочарова также входила в Независимый консультативный комитет по ревизии ООН от группы стран Восточной Европы."На сегодняшний день на русском языке говорят люди более чем в 60 странах. Русский язык является языком ряда международных организаций. Людей, говорящих на русском языке, в несколько раз больше, чем численность Российской Федерации. Это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность. Понимая то значение, которое несет в себе русский язык, я хочу отметить, что на сегодняшний день более 400 тысяч иностранных студентов обучаются в Российской Федерации. Более 50 % из них — это граждане стран СНГ. Практически все они возвращаются в свои государства, неся полученные знания, внося свой вклад в развитие науки, культуры, инженерии, медицины, IT-технологий. Мы очень гордимся этим взаимодействием и считаем, что русский язык нужен для того, чтобы нести знания в свои страны и развивать наше взаимовыгодное сотрудничество", — заявила она.Определено место пребывания секретариата организации — город Сочи (федеральная территория "Сириус").Идею создания Международной организации по русскому языку выдвинул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.Договор об учреждении МОРЯ подписали 13 октября 2023 года в Бишкеке главы Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

