В Узбекистане инженеров для сельского и водного хозяйства будут готовить по новой системе
В Узбекистане инженеров для сельского и водного хозяйства будут готовить по новой системе
Также в НИУ "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" запустят курсы по обучению управлению дронами и создадут лабораторию... 11.03.2026
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для сельского и водного хозяйства, сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла о том, что в ряде сфер наука постепенно отдаляется от практики. При реализации некоторых крупных проектов в сельском и водном хозяйстве недостаточное внимание уделяют научному обоснованию и экспертизе, не в полной мере используют потенциал ученых и исследователей. В результате отдельные проекты не дают ожидаемого эффекта.Сегодня в Национальном исследовательском университете "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" обучаются более 11 тыс. студентов, действуют 7 факультетов, 37 кафедр и 38 направлений образования. Уровень занятости выпускников составляет 93%. Растет число иностранных студентов и профессоров-преподавателей.Вместе с тем отмечалась необходимость широкого внедрения системы дуального образования в целях обеспечения взаимосвязи теории и практики при подготовке инженерных кадров.Подготовка дипломатических кадров в сфере водных ресурсовПоскольку значительная часть водных ресурсов страны зависит от трансграничных источников, одной из важных стратегических задач является подготовка дипломатических кадров в сфере.Президент одобрил предложение о расширении организованной в университете магистерской программы "Международная водная дипломатия" и увеличении квоты приема на основе государственного гранта. На основе этой программы предусматривается подготовка высококвалифицированных специалистов для соседних стран.Также главе республики представили новые инициативы, направленные на укрепление научно-инновационного потенциала университета.В частности, планируют наладить предоставление таких услуг, как мониторинг посевных площадей с использованием дронов, прогнозирование урожайности, борьба с вредителями, а также разработку научных рекомендаций на основе данных космического мониторинга.В планах также внедрить в университете системы цифрового управления и KPI, сформировать системы подготовки кадров на основе непрерывной образовательной цепочки "школа – техникум – университет – производство".Мирзиёев дал ответственным лицам поручения по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для сфер сельского и водного хозяйства, обеспечению взаимосвязи науки и практики, а также широкому внедрению передовых технологий.
В Узбекистане инженеров для сельского и водного хозяйства будут готовить по новой системе

09:50 11.03.2026
Речь шла о том, что в ряде сфер наука постепенно отдаляется от практики. При реализации некоторых крупных проектов в сельском и водном хозяйстве недостаточное внимание уделяют научному обоснованию и экспертизе, не в полной мере используют потенциал ученых и исследователей. В результате отдельные проекты не дают ожидаемого эффекта.
Сегодня в Национальном исследовательском университете "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" обучаются более 11 тыс. студентов, действуют 7 факультетов, 37 кафедр и 38 направлений образования. Уровень занятости выпускников составляет 93%. Растет число иностранных студентов и профессоров-преподавателей.
Вместе с тем отмечалась необходимость широкого внедрения системы дуального образования в целях обеспечения взаимосвязи теории и практики при подготовке инженерных кадров.

“Согласно предложенной новой системе, студенты будут четыре дня получать теоретические знания, а два дня — проходить оплачиваемую практику на производственных предприятиях. В частности, в направлении водного хозяйства им предоставят возможность участвовать в проектах по водосбережению и эффективной организации орошения, в сфере гидротехники и гидроэнергетики — в бетонировании каналов, составлении смет и строительстве малых гидроэлектростанций, а в области механизации сельского хозяйства — в подготовке техники и сборе урожая”, — говорится в сообщении.

Подготовка дипломатических кадров в сфере водных ресурсов
Поскольку значительная часть водных ресурсов страны зависит от трансграничных источников, одной из важных стратегических задач является подготовка дипломатических кадров в сфере.
Президент одобрил предложение о расширении организованной в университете магистерской программы "Международная водная дипломатия" и увеличении квоты приема на основе государственного гранта. На основе этой программы предусматривается подготовка высококвалифицированных специалистов для соседних стран.
Также главе республики представили новые инициативы, направленные на укрепление научно-инновационного потенциала университета.
В частности, планируют наладить предоставление таких услуг, как мониторинг посевных площадей с использованием дронов, прогнозирование урожайности, борьба с вредителями, а также разработку научных рекомендаций на основе данных космического мониторинга.
“С этой целью в университете запустят курсы по обучению управлению дронами, создадут лабораторию космических исследований и спутников, а также комплексные научно-исследовательские лаборатории”, — говорится в сообщении.
В планах также внедрить в университете системы цифрового управления и KPI, сформировать системы подготовки кадров на основе непрерывной образовательной цепочки "школа – техникум – университет – производство".
Мирзиёев дал ответственным лицам поручения по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для сфер сельского и водного хозяйства, обеспечению взаимосвязи науки и практики, а также широкому внедрению передовых технологий.
