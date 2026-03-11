https://uz.sputniknews.ru/20260311/v-uzbekistane-injenerov-dlya-selskogo-i-vodnogo-xozyaystva-budut-gotovit-po-novoy-sisteme-56210642.html

В Узбекистане инженеров для сельского и водного хозяйства будут готовить по новой системе

В Узбекистане инженеров для сельского и водного хозяйства будут готовить по новой системе

Sputnik Узбекистан

Также в НИУ "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" запустят курсы по обучению управлению дронами и создадут лабораторию... 11.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-11T09:50+0500

2026-03-11T09:50+0500

2026-03-11T09:50+0500

узбекистан

подготовка

кадры

сельское хозяйство

инженер

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56207628_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fa72c0c3fd8340fd4e5266b88d6fa9ea.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для сельского и водного хозяйства, сообщает пресс-служба главы государства.Речь шла о том, что в ряде сфер наука постепенно отдаляется от практики. При реализации некоторых крупных проектов в сельском и водном хозяйстве недостаточное внимание уделяют научному обоснованию и экспертизе, не в полной мере используют потенциал ученых и исследователей. В результате отдельные проекты не дают ожидаемого эффекта.Сегодня в Национальном исследовательском университете "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" обучаются более 11 тыс. студентов, действуют 7 факультетов, 37 кафедр и 38 направлений образования. Уровень занятости выпускников составляет 93%. Растет число иностранных студентов и профессоров-преподавателей.Вместе с тем отмечалась необходимость широкого внедрения системы дуального образования в целях обеспечения взаимосвязи теории и практики при подготовке инженерных кадров.Подготовка дипломатических кадров в сфере водных ресурсовПоскольку значительная часть водных ресурсов страны зависит от трансграничных источников, одной из важных стратегических задач является подготовка дипломатических кадров в сфере.Президент одобрил предложение о расширении организованной в университете магистерской программы "Международная водная дипломатия" и увеличении квоты приема на основе государственного гранта. На основе этой программы предусматривается подготовка высококвалифицированных специалистов для соседних стран.Также главе республики представили новые инициативы, направленные на укрепление научно-инновационного потенциала университета.В частности, планируют наладить предоставление таких услуг, как мониторинг посевных площадей с использованием дронов, прогнозирование урожайности, борьба с вредителями, а также разработку научных рекомендаций на основе данных космического мониторинга.В планах также внедрить в университете системы цифрового управления и KPI, сформировать системы подготовки кадров на основе непрерывной образовательной цепочки "школа – техникум – университет – производство".Мирзиёев дал ответственным лицам поручения по совершенствованию системы подготовки инженерных кадров для сфер сельского и водного хозяйства, обеспечению взаимосвязи науки и практики, а также широкому внедрению передовых технологий.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, подготовка, кадры, сельское хозяйство, инженер, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, образование