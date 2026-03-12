https://uz.sputniknews.ru/20260312/chto-izmenitsya-v-sisteme-ekspertizy-proektov-v-ruz-56231007.html

Сократят бюрократию, цифровизируют: что еще изменится в системе экспертизы проектов в РУз

Сократят бюрократию, цифровизируют: что еще изменится в системе экспертизы проектов в РУз

При реализации масштабных проектов важную роль играет обеспечение оперативной и качественной работы системы экспертизы

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы проведения экспертизы проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Как отмечалось, в этом году в регионы и отрасли экономики страны планируют привлечь более $50 млн инвестиций, направить 24 трлн сумов бюджетных средств на строительство социальных и инфраструктурных объектов, а также закупить товары, работы и услуги на более чем 300 трлн сумов в рамках госзакупок.При реализации таких масштабных проектов важное значение обретает обеспечение оперативной и качественной работы системы экспертизы.Вместе с тем, действующий порядок не в полной мере отвечает современным требованиям и вызывает обоснованные нарекания со стороны предпринимателей и инвесторов.Так, в прошлом году значительная часть из 7 750 документов, поступивших на экспертизу, рассматривали с затягиванием сроков. В ряде случаев проекты неоднократно возвращали на доработку из-за незначительных недостатков.Поэтому указом президента Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов передали в ведение вновь созданного Агентства по промышленной кооперации и государственным закупкам, определив задачи по трансформации его деятельности.Однако, из-за недостаточного уровня цифровизации работы центра и отсутствия методов риск-анализа операционная нагрузка на сотрудников превышает допустимые нормы. Несмотря на то, что в центре работает 130 специалистов, из-за отсутствия дифференциации проектов по уровню риска и стратегической значимости на каждого сотрудника в среднем приходится рассматривать по одному проекту каждые два дня.Большая часть документов, поступающих на экспертизу, относится к проектам с относительно небольшой стоимостью. Кроме того, несмотря на сходство многих документов с ранее рассмотренными проектами, они проходят полный цикл экспертизы, что приводит к дополнительным временным и ресурсным затратам.В связи с этим предложено использовать в работе центра передовые практики и опыт.В частности,Внедрение стимулирующих механизмов для участников процесса экспертизыПредложены меры по поощрению заказчиков, предусматривающие ускоренное прохождение экспертизы и предоставление скидок в случаях получения положительного заключения уже на первом этапе, либо устранения замечаний по проекту раньше установленного срока.Цифровизация деятельности Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактовДля этого создадут единую информационную платформу, интегрированную с базами данных налоговых и таможенных органов, национальной статистики, экологических и климатических данных, а также с электронными системами национального классификатора строительных ресурсов и государственных закупок.Данная платформа позволит формировать проектную документацию в онлайн-режиме, а также анализировать цены и технические параметры товаров и услуг с использованием технологий искусственного интеллекта.“Подчеркнув, что экспертиза проектов является важным звеном инвестиционного климата, глава государства дал ответственным лицам поручения по сокращению избыточных бюрократических барьеров и цифровизации процессов, повышению качества и оперативности в этой сфере”, — говорится в сообщении.

