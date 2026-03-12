https://uz.sputniknews.ru/20260312/pochemu-nelzya-rabotat-v-krovati-56233292.html

Почему нельзя работать в кровати

Sputnik Узбекистан

Врач: Нарушения сна – не единственная проблема, возникающая при работе в кровати.

Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога, мануального терапевта, реабилитолога Александра Атяшева.Атяшев подчеркнул, что нарушения сна — не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка плохо влияет на опорно-двигательный аппарат, так как функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.По его словам, работа за ноутбуком лежа в кровати вынуждает руки принимать нефизиологичное положение: они либо постоянно находятся на весу, либо испытывают чрезмерную нагрузку из-за упора на локти. В результате, во-первых, возрастает нагрузка на суставы, а во-вторых, повышается риск компрессии локтевого нерва, что в дальнейшем может вызвать онемение кисти руки.

Новости

