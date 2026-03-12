Почему нельзя работать в кровати

https://uz.sputniknews.ru/20260312/pochemu-nelzya-rabotat-v-krovati-56233292.html
Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога, мануального терапевта, реабилитолога Александра Атяшева.Атяшев подчеркнул, что нарушения сна — не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка плохо влияет на опорно-двигательный аппарат, так как функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.По его словам, работа за ноутбуком лежа в кровати вынуждает руки принимать нефизиологичное положение: они либо постоянно находятся на весу, либо испытывают чрезмерную нагрузку из-за упора на локти. В результате, во-первых, возрастает нагрузка на суставы, а во-вторых, повышается риск компрессии локтевого нерва, что в дальнейшем может вызвать онемение кисти руки.
Работа в кровати может вызывать нарушения сна и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога, мануального терапевта, реабилитолога Александра Атяшева.
"Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать — место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть", — пояснил специалист.
Атяшев подчеркнул, что нарушения сна — не единственная проблема, возникающая при работе в кровати. Эта привычка плохо влияет на опорно-двигательный аппарат, так как функционирование позвоночника лучше осуществляется в сидячем положении.
"При правильном положении, сидя за компьютером, сохраняется более-менее правильное функциональное положение позвоночника с вертикальной нагрузкой. Если мы работает лежа, нам приходится сидеть полусидя, слишком сильно изгибать шею вперед или упираться назад на подголовник, подушку затылком. Это впоследствии может изменить осанку и положение шеи, что приведет к проблемам в шейном отделе и болям, отдающим в лопатки и плечи", — предупредил врач-невролог.
По его словам, работа за ноутбуком лежа в кровати вынуждает руки принимать нефизиологичное положение: они либо постоянно находятся на весу, либо испытывают чрезмерную нагрузку из-за упора на локти. В результате, во-первых, возрастает нагрузка на суставы, а во-вторых, повышается риск компрессии локтевого нерва, что в дальнейшем может вызвать онемение кисти руки.