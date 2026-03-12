Узбекистан
В МИД РФ подтвердили отказ Армении принять гумпомощь России для беженцев из Карабаха
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, груз направлялся по линии АНО "Русская гуманитарная миссия", АНО "Евразия" и Россотрудничества
18:33 12.03.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, груз направлялся по линии АНО "Русская гуманитарная миссия", АНО "Евразия" и Россотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили отказ Армении принять гумпомощь России для беженцев из Карабаха.
"Ереван отказал российской стороне в ее инициативе по предоставлению гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, груз направлялся по линии АНО "Русская гуманитарная миссия", АНО "Евразия" и Россотрудничества".
"Передавались продукты, товары первой необходимости, специализированные детские наборы", – уточнила Захарова.
Она напомнила, что Россия никогда не оставляла людей упомянутого региона без содействия и помощи, не оставалась безучастной к судьбе, проживающих в Армении карабахцев.
"Москва была как раз одной из первых, кто направил в республику гуманитарную помощь. Хотя уже тогда в Ереване были не слишком рады содействию с российской стороны почему-то. Доходило до того, напомню, что по официальным каналам заявлялось - я думаю, что вы тоже помните, — "спасибо, не нужно", — сказала она.
Причина нынешнего отказа – недопустимость "предоставления благотворительной помощи в предвыборный период".

"Придумать, что гумпомощь связана с агитацией, просто невозможно. Отказ Еревана обусловлен желанием властей вычистить упоминание России...Кому от этого хуже – только собственным гражданам", — заключила Захарова.

