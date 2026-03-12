В МИД РФ подтвердили отказ Армении принять гумпомощь России для беженцев из Карабаха

"Москва была как раз одной из первых, кто направил в республику гуманитарную помощь. Хотя уже тогда в Ереване были не слишком рады содействию с российской стороны почему-то. Доходило до того, напомню, что по официальным каналам заявлялось - я думаю, что вы тоже помните, — "спасибо, не нужно", — сказала она.