Международный туристический поезд Jibek Joly свяжет ключевые города Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.
2026-03-13T15:05+0500
2026-03-13T15:05+0500
2026-03-13T15:26+0500
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд Jibek Joly (Шелковый путь) отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути, связав Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия. Об этом сообщили в Комитете индустрии туризма РК.Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц.Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов, отметили в комитете.
Международный туристический поезд Jibek Joly свяжет ключевые города Центральной Азии
15:05 13.03.2026 (обновлено: 15:26 13.03.2026)
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд Jibek Joly (Шелковый путь) отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути, связав Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия. Об этом сообщили
в Комитете индустрии туризма РК.
Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.
"В рамках поездки участники посетят Түркестан — духовный центр тюркского мира, Самарканд — один из важнейших исторических городов исламской цивилизации, Душанбе — столицу Таджикистана с богатым культурным наследием, а также Ташкент — крупный административный и туристический центр региона", — говорится в сообщении.
Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц.
Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов, отметили в комитете.