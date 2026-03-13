https://uz.sputniknews.ru/20260313/mejdunarodnyy-turisticheskiy-poezd-jibek-joly-svyajet-klyuchevye-goroda-tsentralnoy-azii-56262176.html

Международный туристический поезд Jibek Joly свяжет ключевые города Центральной Азии

Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. С 20 по 25 марта 2026 года туристический поезд Jibek Joly (Шелковый путь) отправится в путь по маршруту Великого Шелкового пути, связав Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого трансграничного путешествия. Об этом сообщили в Комитете индустрии туризма РК.Маршрут пройдет по направлению Алматы – Түркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы и позволит участникам за несколько дней познакомиться с ключевыми историко-культурными и духовными центрами региона.Программа маршрута включает экскурсии, посещение объектов историко-культурного наследия и культурные мероприятия, знакомящие с традициями стран-участниц.Проект направлен на развитие межгосударственного туристского сотрудничества, укрепление связей между странами Центральной Азии и продвижение совместных трансграничных туристских маршрутов, отметили в комитете.

