За неделю российская армия нанесла семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины
Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
2026-03-13T15:56+0500
сво
минобороны рф
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
сво россия украина минобороны впк ответный удар возмездие спецоперация
15:56 13.03.2026 (обновлено: 16:24 13.03.2026)
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщили
в министерстве обороны РФ.
"С 7 по 13 марта т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке военного ведомства.
Также российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за неделю сбиты две ракеты "Storm Shadow" производства Великобритании, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда HIMARS производства США и 2 650 беспилотников ВСУ.
В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28216 танков и других боевых бронированных машин, 1 687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 821 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 635 единиц специальной военной автомобильной техники.