https://uz.sputniknews.ru/20260313/rossiyskaya-armiya-sem-udarov-vozmezdiya-predpriyatiya-vpk-ukraina-56266228.html

За неделю российская армия нанесла семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины

Sputnik Узбекистан

Также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

2026-03-13T16:24+0500

сво

минобороны рф

россия

украина

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56242556_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_86a1b47d008eb9a64224d59ad66e04b8.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Армия России за неделю нанесла один массированный и шесть групповых ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.Также российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за неделю сбиты две ракеты "Storm Shadow" производства Великобритании, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда HIMARS производства США и 2 650 беспилотников ВСУ.В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28216 танков и других боевых бронированных машин, 1 687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 821 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 635 единиц специальной военной автомобильной техники.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

сво россия украина минобороны впк ответный удар возмездие спецоперация