Узбекистан и Казахстан договорились развивать сотрудничество в сфере прав женщин
Узбекистан и Казахстан договорились развивать сотрудничество в сфере прав женщин
Sputnik Узбекистан
Делегации двух республик приняли участие в мероприятиях в рамках 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Парламентарии Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области защиты прав женщин, обеспечения гендерного равенства, повышения экономической и социальной активности женщин в обществе, а также укрепления института семьи. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке. В авторитетном форуме также участвуют парламентарии государств-членов ООН, представители международных организаций и гражданского общества.Ключевой темой юбилейной сессии стало расширение доступа женщин и девочек к правосудию, их участие в политике и экономике, борьба с насилием, а также влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на права женщин.Особое внимание акцентировано на законах, обеспечивающих равный доступ к правосудию, включая формирование инклюзивных и справедливых правовых систем через отмену дискриминационных законов и устранение системных барьеров.В рамках пленарных заседаний, тематических дискуссий и международных встреч члены делегации Узбекистана представили информацию о проведенных в стране реформах, направленных на поддержку женщин, защиту их прав и интересов, повышение их участия в общественно-политической жизни. Также поделились результатами мер, направленных на расширение доступа женщин к правосудию и обеспечение гендерного равенства в судебной системе Узбекистана.Наряду с этим, состоялся ряд двусторонних встреч. Так, члены делегаций Узбекистана и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере прав женщин и гендерного равенства.По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества, обмене опытом и организации совместных мероприятий.
Узбекистан и Казахстан договорились развивать сотрудничество в сфере прав женщин

12:10 13.03.2026 (обновлено: 15:14 13.03.2026)
Флаги Узбекистана и Казахстана
Флаги Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2026
© Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"
Делегации двух республик приняли участие в мероприятиях в рамках 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Парламентарии Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области защиты прав женщин, обеспечения гендерного равенства, повышения экономической и социальной активности женщин в обществе, а также укрепления института семьи. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке. В авторитетном форуме также участвуют парламентарии государств-членов ООН, представители международных организаций и гражданского общества.
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2026
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин
© Сенат Олий Мажлиса
Ключевой темой юбилейной сессии стало расширение доступа женщин и девочек к правосудию, их участие в политике и экономике, борьба с насилием, а также влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на права женщин.
Особое внимание акцентировано на законах, обеспечивающих равный доступ к правосудию, включая формирование инклюзивных и справедливых правовых систем через отмену дискриминационных законов и устранение системных барьеров.
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2026
Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин
© Сенат Олий Мажлиса
В рамках пленарных заседаний, тематических дискуссий и международных встреч члены делегации Узбекистана представили информацию о проведенных в стране реформах, направленных на поддержку женщин, защиту их прав и интересов, повышение их участия в общественно-политической жизни. Также поделились результатами мер, направленных на расширение доступа женщин к правосудию и обеспечение гендерного равенства в судебной системе Узбекистана.
Наряду с этим, состоялся ряд двусторонних встреч. Так, члены делегаций Узбекистана и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере прав женщин и гендерного равенства.
Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях в рамках сессии Комиссии ООН по положению женщин
Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях в рамках сессии Комиссии ООН по положению женщин - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2026
Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях в рамках сессии Комиссии ООН по положению женщин
© Сенат Олий Мажлиса

"Прошел содержательный диалог с делегацией Республики Казахстан, в ходе которого обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области защиты прав женщин, обеспечения гендерного равенства, повышения экономической и социальной активности женщин, а также укрепления института семьи", — отметили в пресс-службе.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества, обмене опытом и организации совместных мероприятий.
