Узбекистан и Казахстан договорились развивать сотрудничество в сфере прав женщин

Делегации двух республик приняли участие в мероприятиях в рамках 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке.

2026-03-13T12:10+0500

2026-03-13T12:10+0500

2026-03-13T15:14+0500

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Парламентарии Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в области защиты прав женщин, обеспечения гендерного равенства, повышения экономической и социальной активности женщин в обществе, а также укрепления института семьи. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.Делегация Узбекистана принимает участие в 70-й юбилейной сессии Комиссии ООН по положению женщин, проходящей в Нью-Йорке. В авторитетном форуме также участвуют парламентарии государств-членов ООН, представители международных организаций и гражданского общества.Ключевой темой юбилейной сессии стало расширение доступа женщин и девочек к правосудию, их участие в политике и экономике, борьба с насилием, а также влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на права женщин.Особое внимание акцентировано на законах, обеспечивающих равный доступ к правосудию, включая формирование инклюзивных и справедливых правовых систем через отмену дискриминационных законов и устранение системных барьеров.В рамках пленарных заседаний, тематических дискуссий и международных встреч члены делегации Узбекистана представили информацию о проведенных в стране реформах, направленных на поддержку женщин, защиту их прав и интересов, повышение их участия в общественно-политической жизни. Также поделились результатами мер, направленных на расширение доступа женщин к правосудию и обеспечение гендерного равенства в судебной системе Узбекистана.Наряду с этим, состоялся ряд двусторонних встреч. Так, члены делегаций Узбекистана и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере прав женщин и гендерного равенства.По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества, обмене опытом и организации совместных мероприятий.

