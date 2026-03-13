https://uz.sputniknews.ru/20260313/uzbekistan-vnedryaet-rossiyskiy-opyt-ucheta-doxodov-blogerov-ens-56265373.html

Узбекистан внедряет российский опыт учета доходов блогеров и ЕНС — видео

Sputnik Узбекистан

2026-03-13T19:30+0500

россия

пресс-центр

узбекистан

налоги

пресс-конференция

sputnik

блогер

доходы

государственный налоговый комитет

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56265784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_726ee2014b82bdbd4ac512bbbc26e0c1.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Налоговое сотрудничество: цифровизация и обмен опытом". В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента прогнозирования доходов бюджета Налогового комитета Республики Узбекистан Хамдамбек Бобожонов и главный государственный налоговый инспектор Управления экономического анализа и мониторинга теневой экономики Камола Ахмеджанова.Представители Налогового комитета рассказали о международном и региональном опыте контроля доходов блогеров и онлайн-деятелей, внедрении сервисно-ориентированных подходов в работе налоговых органов, повышении их прозрачности, применении единого налогового счета для удобства налогоплательщиков, а также развитии цифровых сервисов и медийных инструментов взаимодействия с гражданами.По данным Налогового комитета, в Узбекистане сейчас более двух тысяч блогеров, и значительная часть их доходов остается “в тени”. Анализ рынка онлайн-рекламы показал необходимость внедрения мер по учету доходов блогеров. В связи с этим вместе с Минюстом разрабатывается проект документа о маркировке онлайн-рекламы, который позволит учитывать количество рекламных публикаций в соцсетях.По опыту России Узбекистан планирует внедрить систему единого налогового счета (ЕНС).По его словам, внедрение ЕНС в Узбекистане будет происходить поэтапно: сначала система заработает в тестовом режиме в одном регионе, а затем будет распространена на всю республику.Полная запись — по ссылке.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

пресс-центр пресс-конференция налоги блогеры sputnik налоговый комитет видео