https://uz.sputniknews.ru/20260313/uzbekistan-vnedryaet-rossiyskiy-opyt-ucheta-doxodov-blogerov-ens-56265373.html
Узбекистан внедряет российский опыт учета доходов блогеров и ЕНС — видео
Sputnik Узбекистан
По данным Налогового комитета, в Узбекистане сейчас более 2000 блогеров, и значительная часть их доходов остается “в тени”.
2026-03-13T19:30+0500
россия
пресс-центр
узбекистан
налоги
пресс-конференция
sputnik
блогер
доходы
государственный налоговый комитет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56265784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_726ee2014b82bdbd4ac512bbbc26e0c1.jpg
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56265784_272:0:1712:1080_1920x0_80_0_0_37ae5ec303436cba8112690b48bb4425.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центр пресс-конференция налоги блогеры sputnik налоговый комитет видео
пресс-центр пресс-конференция налоги блогеры sputnik налоговый комитет видео
Эксклюзив
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Налоговое сотрудничество: цифровизация и обмен опытом".
В мероприятии приняли участие заместитель директора Департамента прогнозирования доходов бюджета Налогового комитета Республики Узбекистан Хамдамбек Бобожонов и главный государственный налоговый инспектор Управления экономического анализа и мониторинга теневой экономики Камола Ахмеджанова.
Представители Налогового комитета рассказали о международном и региональном опыте контроля доходов блогеров и онлайн-деятелей, внедрении сервисно-ориентированных подходов в работе налоговых органов, повышении их прозрачности, применении единого налогового счета для удобства налогоплательщиков, а также развитии цифровых сервисов и медийных инструментов взаимодействия с гражданами.
По данным Налогового комитета, в Узбекистане сейчас более двух тысяч блогеров, и значительная часть их доходов остается “в тени”.
Анализ рынка онлайн-рекламы показал необходимость внедрения мер по учету доходов блогеров. В связи с этим вместе с Минюстом разрабатывается проект документа о маркировке онлайн-рекламы, который позволит учитывать количество рекламных публикаций в соцсетях.
По опыту России Узбекистан планирует внедрить систему единого налогового счета (ЕНС).
"Главная тема — опыт внедрения единого налогового счета. Россия поделилась своим опытом и указала важные моменты, которые необходимо учесть при внедрении ЕНС у нас", — рассказал Хамдамбек Бобожонов.
По его словам, внедрение ЕНС в Узбекистане будет происходить поэтапно: сначала система заработает в тестовом режиме в одном регионе, а затем будет распространена на всю республику.
"Уже есть план работы. Совместно с Россией изучаем, какие проблемы у них возникали и как они их решали", — добавил он.
Полная запись — по ссылке
.