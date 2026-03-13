https://uz.sputniknews.ru/20260313/uzbekskiy-velogonschik-stal-prizerom-pervogo-etapa-tour-of-antalya-56253379.html
Узбекский велогонщик стал призером первого этапа Tour of Antalya
Узбекский велогонщик стал призером первого этапа Tour of Antalya
Sputnik Узбекистан
В Турции стартовала международная многодневная велогонка Tour of Antalya. Уже на первом этапе соревнований представители сборной Узбекистана сумели добиться призового результата.
2026-03-13T10:30+0500
2026-03-13T10:30+0500
2026-03-13T15:11+0500
велоспорт
турция
узбекистан
спортивные соревнования
анталья
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56254600_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_925fdec4e17ce462fe85394881a3587e.png
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Сергей Ростовцев занял второе место на первом этапе международной многодневной шоссейной велогонки Tour of Antalya, которая стартовала в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Гонка прошла на дистанции 145,1 километра. По ее итогам узбекский велогонщик Сергей Ростовцев финишировал вторым и поднялся на пьедестал почета.Также в соревнованиях принимают участие другие члены национальной команды Узбекистана: Муроджон Холмуродов, Фаррух Бобошеров, Никита Цветков, Дмитрий Бочаров и Диёp Тохиров.Соревнования, которые продлятся до 15 марта, включены в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), где начисляются рейтинговые очки.
https://uz.sputniknews.ru/20260211/velogonschitsa-iz-uzbekistana-stala-chempionkoy-azii-po-veloshosse-55629695.html
узбекистан
анталья
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56254600_83:0:1448:1024_1920x0_80_0_0_4449177bfcfcfbf67651b3596674cd6f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
велоспорт второе место турция велогонка ростовцев
велоспорт второе место турция велогонка ростовцев
Узбекский велогонщик стал призером первого этапа Tour of Antalya
10:30 13.03.2026 (обновлено: 15:11 13.03.2026)
В Турции стартовала международная многодневная велогонка Tour of Antalya. Уже на первом этапе соревнований представители сборной Узбекистана сумели добиться призового результата.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Представитель сборной Узбекистана Сергей Ростовцев занял второе место на первом этапе международной многодневной шоссейной велогонки Tour of Antalya, которая стартовала в Турции. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
Гонка прошла на дистанции 145,1 километра. По ее итогам узбекский велогонщик Сергей Ростовцев финишировал вторым и поднялся на пьедестал почета.
"Уже на первом этапе представителям сборной Узбекистана удалось подняться на пьедестал почета. В гонке на дистанции 145,1 км наш соотечественник Сергей Ростовцев финишировал вторым ", — говорится в сообщении.
Также в соревнованиях принимают участие другие члены национальной команды Узбекистана: Муроджон Холмуродов, Фаррух Бобошеров, Никита Цветков, Дмитрий Бочаров и Диёp Тохиров.
Соревнования, которые продлятся до 15 марта, включены в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), где начисляются рейтинговые очки.