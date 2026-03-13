https://uz.sputniknews.ru/20260313/uzbekskiy-velogonschik-stal-prizerom-pervogo-etapa-tour-of-antalya-56253379.html

Узбекский велогонщик стал призером первого этапа Tour of Antalya

Узбекский велогонщик стал призером первого этапа Tour of Antalya

Sputnik Узбекистан

В Турции стартовала международная многодневная велогонка Tour of Antalya. Уже на первом этапе соревнований представители сборной Узбекистана сумели добиться призового результата.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Сергей Ростовцев занял второе место на первом этапе международной многодневной шоссейной велогонки Tour of Antalya, которая стартовала в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Гонка прошла на дистанции 145,1 километра. По ее итогам узбекский велогонщик Сергей Ростовцев финишировал вторым и поднялся на пьедестал почета.Также в соревнованиях принимают участие другие члены национальной команды Узбекистана: Муроджон Холмуродов, Фаррух Бобошеров, Никита Цветков, Дмитрий Бочаров и Диёp Тохиров.Соревнования, которые продлятся до 15 марта, включены в календарь Международного союза велосипедистов (UCI), где начисляются рейтинговые очки.

