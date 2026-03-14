https://uz.sputniknews.ru/20260314/rossiya-pokidaet-busher-56279049.html

Россия покидает "Бушер"

Sputnik Узбекистан

Американо-иранский конфликт, который и не думает завершаться вопреки нескончаемым победным заявлениям Вашингтона, лишь на первый взгляд далек от России. 14.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-14T16:50+0500

аналитика

иран

тегеран

росатом

аэс

алексей лихачев

колумнисты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0e/56279185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_868ba50bbab4c379eb2cd274e2f15a24.jpg

Глава "Росатома" сообщил журналистам, что 12 марта часть сотрудников государственной корпорации, принимавших непосредственное участие в строительстве АЭС "Бушер", через границу с Арменией выехала из Ирана и теперь находится в безопасности, продолжая путь на родину, пишет колумнист РИА Новости.По словам Алексея Лихачева, это уже вторая партия российских атомщиков, покинувших строительные площадки на месте возведения второго и третьего энергоблоков. В этот раз удалось эвакуировать сто пятьдесят человек, в вахтовом городке, следует из заявления главы "Росатома", все еще остаются порядка 450 сотрудников.Атомная электростанция "Бушер" благодаря упорной работе российского МИД долгое время находилась за скобками в начале ирано-израильского, а затем уже трехстороннего вооруженного противостояния, куда на стороне Израиля влезли Соединенные Штаты. Непосредственно по "Бушеру" не прилетела ни одна ракета или дрон, но если на первой стадии конфликта станцию и ее окрестности старательно обходили стороной, то в марте антиперсидская коалиция стала бомбить различные объекты на ближайшем удалении. Одновременно с этим началось физическое преследование представителей местного правительства, и третьего марта все тот же Алексей Лихачев сообщил, что связь с руководящим составом атомного проекта полностью утрачена. Была ли она восстановлена, достоверной информации нет, но сразу после этого началась эвакуация персонала "Росатома".В первой партии вывозили женщин, детей и тех сотрудников, кто отработал свои контракты и не имел прямой необходимости оставаться на месте строительства. К слову, в соответствующем заявлении главы "Росатома" говорится, что часть сотрудниц-женщин отказались уезжать, оставшись со своими мужьями. Наши российские женщины демонстрируют несгибаемую твердость духа и верность традициям предшественниц-декабристок, до конца разделивших судьбу своих избранников.В остальном же заморозка строительства второй и третьей очереди АЭС "Бушер" имеет как краткосрочные и явные, так и долгоиграющие и пока не совсем очевидные последствия.Перспективность мирного атома оценил еще шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви в середине 70-х годов прошлого века. Это был период атомного бума, когда в мире атомные энергоблоки возводились буквально в режиме конвейера. Тегеран того времени на фоне индустриализации и роста реального сектора испытывал все возрастающий энергетический голод и рассчитывал радикально поправить положение за счет урановых реакторов, дарующих миллиарды киловатт-часов электричества. В качестве подрядчика была приглашена западногерманская компания Kraftwerk Union, что и понятно, ведь свергнутое позднее правительство Пехлеви держало прозападный курс. Справедливости ради надо отметить, что KWU выбрали не за красивые глаза, компания работала в узкой нише проектирования и строительства электростанций, причем предпочтение отдавалось именно набирающему обороты атомному направлению. К сегодняшнему дню Kraftwerk Union построила четырнадцать энергоблоков в странах Европы и занимается возведением пятнадцатого на АЭС "Ангра" в Бразилии. Результат очень достойный.После исламской революции и введения западных санкций стройка встала и возобновилась лишь спустя почти пятнадцать лет. Упавшее знамя в начале девяностых подхватил наш "Атомстройэкспорт", поддержку которому оказывал мощный производственный кластер из целого ряда институтов и комбинатов. К 2010 году все было готово к включению станции в национальную сеть, но не обошлось без накладок. Летом упомянутого года Иран заключил соглашение с Турцией, по условиям которого хотел обменивать низкообогащенный топливный уран на оружейный. Россия, США и Китай, презрев все разногласия, единодушно провели через СБ ООН пакет экономических санкций против Тегерана. Против проголосовала только Турция, которая в тот период и не думала сдерживать стратегические планы персов.Ввод первого реактора ВВЭР-1000, внезапно, не стал панацеей. За первые семь лет эксплуатации станция выработала неплохие тридцать миллиардов киловатт-часов, но коренного перелома в иранской энергетике не произошло. В производстве вторичной энергии атомный сектор занимал предельно скромный один процент, при этом попытки стимулировать рост реального сектора экономики спровоцировали еще больший рост потребления углеводородов. Основную нишу занимал природный газ, на котором работало две трети электростанций. Но даже имея колоссальные доказанные запасы нефти и попутного газа, Тегеран все же стремился модернизировать свою энергетику. По итогам успешного строительства "Бушер-1" и наблюдений за успешной экспансией "Росатома" между Ираном и Россией было подписано комплексное соглашение, по которому наша страна должна была построить сразу восемь атомных энергоблоков, четыре из которых на юге страны.Если взглянуть на географическое местоположение АЭС "Бушер" с ее непостроенными блоками и наложить поверх схему крупнейших инфраструктурных сетей в сфере энергетики, то выбор места станет очевидным. Именно сюда приходит мощный и тоже недостроенный нефтепровод Гуре-Джаск. До недавнего времени по нему вдоль побережья прокачивалась львиная доля добываемой нефти, она попадала на НПЗ на юге страны, пожирающие в ходе работы огромное количество электроэнергии. Получалась идеальная спарка, мощные источники генерации, вблизи которых расположены якорные потребители.К слову, упомянутый нефтепровод Гуре-Джаск по задумке иранского руководства должен был дотянуться до порта Чабахар на самом выходе из Оманского залива. Если бы проект удалось реализовать в полной мере, иранская нефть перестала бы зависеть от проходимости Ормузского канала, и ее можно было бы прокачивать практически до самой границы Индии, входящей в тройку крупнейших покупателей мира.В настоящий момент ввиду продолжающихся боевых действий эти и ряд других крупных инфраструктурных проектов Ирана остановились, равно как под вопросом реализация ирано-китайского договора о стратегическом партнерстве стоимостью более $400 миллиардов. Впрочем, выбор у Тегерана невелик. Если он выстоит в этом противостоянии, реализовывать свою политику и стратегические программы персы будут уже с позиции силы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Сергей Савчук https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия "бушер"