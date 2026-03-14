В Узбекистане усилят работу с обращениями граждан и повысят ответственность госорганов

В Узбекистане усилят работу с обращениями граждан и повысят ответственность госорганов

Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, на котором определены дополнительные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности Народных приемных.

2026-03-14T10:10+0500

2026-03-14T10:10+0500

2026-03-14T10:17+0500

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить новые механизмы системного анализа обращений, усилить контроль за их рассмотрением, а также повысить персональную ответственность руководителей за решение проблем населения. Особое внимание будет уделено оперативному реагированию на актуальные вопросы граждан.Об этом говорилось на совещании по вопросам совершенствования системы работы с обращениями граждан, вывода деятельности Народных приемных на новый уровень и углубленного анализа общественного мнения.Как отмечалось, население страны превысило 38 миллионов человек. В республике создана система, в рамках которой министры и хокимы работают на уровне махалли, чтобы решать волнующие жителей вопросы. В этом году на улучшение инфраструктуры и условий жизни населения в махаллях выделяется 56 триллионов сумов.Глава государства указал, что несмотря на наличие больших возможностей, проблемы, поднятые населением, не всегда решаются вовремя.Он подчеркнул, что отныне девиз "Я должен знать проблемы каждого человека и каждой семьи и своевременно оказывать помощь" должен стать главным принципом деятельности руководителей всех уровней.В ходе совещания были определены дополнительные меры по дальнейшему усилению деятельности Народных приемных.Администрации Президента поручено совместно с хокимами укомплектовать Народные приемные современно мыслящими специалистами, понимающими суть проблем, а также организовать отдельную контрольную группу для системного анализа обращений.Кроме того:Президент также отметил, что результаты социологических исследований наряду с обращениями граждан являются важным источником для определения приоритетов государственной политики и реформ, принятия решений в министерствах и ведомствах, а также для понимания общественных настроений и актуальных проблем населения.Он подчеркнул необходимость расширять масштабы и повышать качество таких исследований. Департаменту коммуникаций Администрации Президента и Институту стратегических и межрегиональных исследований поручено разработать методологию оценки руководителей регионов и отраслей, сформировать рейтинг на основе проведенного анализа и регулярно представлять его президенту.Глава государства поручил установить ежедневный контроль за выполнением каждой поставленной задачи и предоставлять объективную информацию о руководителях, не проявляющих должной ответственности и допускающих медлительность.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

народная приемная обращения граждан мирзиёев узбекистан