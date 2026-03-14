В Узбекистане усилят работу с обращениями граждан и повысят ответственность госорганов
10:10 14.03.2026 (обновлено: 10:17 14.03.2026)
Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, на котором определены дополнительные меры по совершенствованию деятельности Народных приемных.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить новые механизмы системного анализа обращений, усилить контроль за их рассмотрением, а также повысить персональную ответственность руководителей за решение проблем населения. Особое внимание будет уделено оперативному реагированию на актуальные вопросы граждан.
Об этом говорилось на совещании по вопросам совершенствования системы работы с обращениями граждан, вывода деятельности Народных приемных на новый уровень и углубленного анализа общественного мнения.
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, население страны превысило 38 миллионов человек. В республике создана система, в рамках которой министры и хокимы работают на уровне махалли, чтобы решать волнующие жителей вопросы. В этом году на улучшение инфраструктуры и условий жизни населения в махаллях выделяется 56 триллионов сумов.
Глава государства указал, что несмотря на наличие больших возможностей, проблемы, поднятые населением, не всегда решаются вовремя.
"Когда девять лет назад создавались Народные приемные, была одна цель: приблизить государственные органы к народу. Действительно, Народные приемные в свое время работали эффективно. Однако настало время изменить эту структуру в соответствии с сегодняшними требованиями людей, – сказал президент.
Он подчеркнул, что отныне девиз "Я должен знать проблемы каждого человека и каждой семьи и своевременно оказывать помощь" должен стать главным принципом деятельности руководителей всех уровней.
В ходе совещания были определены дополнительные меры по дальнейшему усилению деятельности Народных приемных.
Администрации Президента поручено совместно с хокимами укомплектовать Народные приемные современно мыслящими специалистами, понимающими суть проблем, а также организовать отдельную контрольную группу для системного анализа обращений.
Кроме того:
Департамент коммуникаций Администрации Президента будет ежемесячно анализировать и обобщать обращения, поступающие в Народные приемные, доводить их до министров и хокимов, а также контролировать исполнение. Будет заслушивать отчеты руководителей по вопросам, влияющим на общественное настроение, и представлять Правительству предложения по наиболее острым направлениям.
В Правительстве создадут Оперативный штаб из руководящих сотрудников министерств и ведомств. Поднятые вопросы будут решаться с выездом на места в разрезе регионов и отраслей.
Народные приемные наделят правом направлять обязательные предписания ведомствам, нарушающим порядок рассмотрения обращений. Также будет вестись рейтинг госорганов по работе с обращениями, который будет публиковаться каждые шесть месяцев.
Кардинально повысится ответственность "махаллинской семерки" по работе с обращениями. В Виртуальной приемной Президента создадут отдельный кабинет для каждой махалли, который будут вести лидер молодежи и председатель махалли. Они будут изучать причины поступающих обращений и ежедневно предоставлять информацию хокимам.
В отношении руководителей организаций, необоснованно направляющих обращения в нижестоящие структуры, будут приниматься строгие меры, усилится ответственность за нарушение требований законодательства об обращениях.
Президент также отметил, что результаты социологических исследований наряду с обращениями граждан являются важным источником для определения приоритетов государственной политики и реформ, принятия решений в министерствах и ведомствах, а также для понимания общественных настроений и актуальных проблем населения.
Он подчеркнул необходимость расширять масштабы и повышать качество таких исследований.
"Отныне не ограничиваясь разовыми опросами общественного мнения будет проводиться постоянный мониторинг и анализ для того, чтобы определить: в каких территориях доверие растет, а где падает, какие решения справедливы, а какие не отвечают интересам народа", — говорилось на совещании.
Департаменту коммуникаций Администрации Президента и Институту стратегических и межрегиональных исследований поручено разработать методологию оценки руководителей регионов и отраслей, сформировать рейтинг на основе проведенного анализа и регулярно представлять его президенту.
Глава государства поручил установить ежедневный контроль за выполнением каждой поставленной задачи и предоставлять объективную информацию о руководителях, не проявляющих должной ответственности и допускающих медлительность.