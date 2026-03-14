В Узбекистане усилят работу с обращениями граждан и повысят ответственность госорганов
Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, на котором определены дополнительные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности Народных приемных.
2026-03-14T10:10+0500
2026-03-14T10:17+0500
10:10 14.03.2026 (обновлено: 10:17 14.03.2026)
Под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, на котором определены дополнительные меры по совершенствованию деятельности Народных приемных.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить новые механизмы системного анализа обращений, усилить контроль за их рассмотрением, а также повысить персональную ответственность руководителей за решение проблем населения. Особое внимание будет уделено оперативному реагированию на актуальные вопросы граждан.
Об этом говорилось на совещании по вопросам совершенствования системы работы с обращениями граждан, вывода деятельности Народных приемных на новый уровень и углубленного анализа общественного мнения.
Как отмечалось, население страны превысило 38 миллионов человек. В республике создана система, в рамках которой министры и хокимы работают на уровне махалли, чтобы решать волнующие жителей вопросы. В этом году на улучшение инфраструктуры и условий жизни населения в махаллях выделяется 56 триллионов сумов.
Глава государства указал, что несмотря на наличие больших возможностей, проблемы, поднятые населением, не всегда решаются вовремя.

"Когда девять лет назад создавались Народные приемные, была ​​одна цель: приблизить государственные органы к народу. Действительно, Народные приемные в свое время работали эффективно. Однако настало время изменить эту структуру в соответствии с сегодняшними требованиями людей, – сказал президент.

Он подчеркнул, что отныне девиз "Я должен знать проблемы каждого человека и каждой семьи и своевременно оказывать помощь" должен стать главным принципом деятельности руководителей всех уровней.
В ходе совещания были определены дополнительные меры по дальнейшему усилению деятельности Народных приемных.
Администрации Президента поручено совместно с хокимами укомплектовать Народные приемные современно мыслящими специалистами, понимающими суть проблем, а также организовать отдельную контрольную группу для системного анализа обращений.
Кроме того:
Департамент коммуникаций Администрации Президента будет ежемесячно анализировать и обобщать обращения, поступающие в Народные приемные, доводить их до министров и хокимов, а также контролировать исполнение. Будет заслушивать отчеты руководителей по вопросам, влияющим на общественное настроение, и представлять Правительству предложения по наиболее острым направлениям.
В Правительстве создадут Оперативный штаб из руководящих сотрудников министерств и ведомств. Поднятые вопросы будут решаться с выездом на места в разрезе регионов и отраслей.
Народные приемные наделят правом направлять обязательные предписания ведомствам, нарушающим порядок рассмотрения обращений. Также будет вестись рейтинг госорганов по работе с обращениями, который будет публиковаться каждые шесть месяцев.
Кардинально повысится ответственность "махаллинской семерки" по работе с обращениями. В Виртуальной приемной Президента создадут отдельный кабинет для каждой махалли, который будут вести лидер молодежи и председатель махалли. Они будут изучать причины поступающих обращений и ежедневно предоставлять информацию хокимам.
В отношении руководителей организаций, необоснованно направляющих обращения в нижестоящие структуры, будут приниматься строгие меры, усилится ответственность за нарушение требований законодательства об обращениях.
Президент также отметил, что результаты социологических исследований наряду с обращениями граждан являются важным источником для определения приоритетов государственной политики и реформ, принятия решений в министерствах и ведомствах, а также для понимания общественных настроений и актуальных проблем населения.
Он подчеркнул необходимость расширять масштабы и повышать качество таких исследований.
"Отныне не ограничиваясь разовыми опросами общественного мнения будет проводиться постоянный мониторинг и анализ для того, чтобы определить: в каких территориях доверие растет, а где падает, какие решения справедливы, а какие не отвечают интересам народа", — говорилось на совещании.
Департаменту коммуникаций Администрации Президента и Институту стратегических и межрегиональных исследований поручено разработать методологию оценки руководителей регионов и отраслей, сформировать рейтинг на основе проведенного анализа и регулярно представлять его президенту.
Глава государства поручил установить ежедневный контроль за выполнением каждой поставленной задачи и предоставлять объективную информацию о руководителях, не проявляющих должной ответственности и допускающих медлительность.
