В Казахстане проходит референдум по новой Конституции — что известно к этому часу

В Казахстане проходит референдум по новой Конституции — что известно к этому часу

В бюллетене для голосования всего один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

2026-03-15T12:10+0500

2026-03-15T12:10+0500

2026-03-15T12:10+0500

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Казахстане сегодня проходит общенациональный референдум по новой Конституции, сообщает Sputnik Казахстан.По всей республике открыли 10 401 участок, из них 622 — специальные. Они расположены в родильных домах, воинских частях, медучреждениях и других организациях.Специальные участки открыли в 6.00 по времени Астаны, а обычные участки начали принимать граждан с 7.00 утра. Референдум продлится до 20.00.Всего в списке участников референдума 12 461 796 граждан республики. В посольствах и консульствах Казахстана за рубежом функционирует 71 участок в 54 странах. Общее количество избирателей за рубежом составило 14 230 человек.За ходом референдума наблюдают 336 зарубежных наблюдателей от международных и региональных организаций, центральных избирательных комиссий иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане.Бюллетень включает всего один вопрос: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".Лишение гражданства, переход к однопалатному парламенту, введение должности вице-президента, запрет на иностранное финансирование — такие изменения предусмотрены в проекте новой Конституции Казахстана. Еще поправки коснулись статей, посвященных религии, собственности, задержаний людей. В измененной конституции обновится до 84% текста. Это станет седьмым масштабным обновлением главного государственного документа за всю историю страны. До этого поправки были в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.За ходом референдума наблюдают 336 зарубежных наблюдателей от международных и региональных организаций, центральных избирательных комиссий иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане.Наблюдатели от СНГ отмечают высокую подготовку к референдуму и беспрепятственную возможность проголосовать для каждого казахстанца.На референдуме по вопросу принятия новой Конституции уже проголосовали глава правительства Казахстана Олжас Бектенов, министры, руководители ведомств, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава РК Касым-Жомарт Токаев.По состоянию на 10:00 по времени Астаны проголосовало 19,21% граждан Казахстана. Традиционно большую активность проявляют сельчане. Самые активные голосующие — жители Карагандинской области, явка — 26,64%. В Астане проголосовали 20,68%, в Шымкенте — 21,36%. В Алматы традиционно самая низкая явка — 9,54%.

казахстан

