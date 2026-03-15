https://uz.sputniknews.ru/20260315/peskov-v-peregovorax-po-ukraine-nastupila-pauza-56296632.html
Песков: В переговорах по Украине наступила пауза
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля дал интервью газете Financial Times.
2026-03-15T16:17+0500
в мире
украина
россия
дмитрий песков
сша
киев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23716269_0:43:3076:1773_1920x0_80_0_0_171021b5264308c9ea007cfb7e0f3d5e.jpg
украина
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23716269_333:0:2782:1837_1920x0_80_0_0_d65383d514a3af244fb1b3b655d140c2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
переговоры украина
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
В переговорах по Украине наступила пауза, у американцев другие приоритеты, и это понятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Financial Times. Об этом сообщает
РИА Новости.
"В переговорах (По Украине. — прим. ред.) возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и это понимаемо", — сказал он.
Другие заявления официального представителя Кремля:
европейцы тратят все свои силы, чтобы убедить Киев продолжать войну;
представитель Франции посещал РФ в рамках диалога по Украине, встреча не дала позитивных результатов.
динамика на фронте позитивная, при этом Москва открыта к мирному урегулированию.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.