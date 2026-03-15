Песков: В переговорах по Украине наступила пауза

Официальный представитель Кремля дал интервью газете Financial Times.

2026-03-15T16:17+0500

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В переговорах по Украине наступила пауза, у американцев другие приоритеты, и это понятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Financial Times. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.

