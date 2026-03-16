https://uz.sputniknews.ru/20260316/prezident-uzbekistana-zapustil-tretyu-medno-obogatitelnuyu-fabriku-v-almalyke-56307400.html

Президент Узбекистана запустил третью медно-обогатительную фабрику в Алмалыке

Sputnik Узбекистан

Сучетом проектов, которые будут запущены в республике уже в этом году, мощности по глубокой переработке меди достигнут 240 тыс. тонн. Эти показатели будут расти и в дальнейшем за счет реализации новых проектов, рассчитанных на ближайшие два-три года

2026-03-16T14:37+0500

узбекистан

алмалык

экономика

проект

медь

завод

президент узбекистана

запуск

шавкат мирзиёев

переработка

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/10/56307598_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b1eee749d90af2c47703678dc0d782bf.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил третью медно-обогатительную фабрику в Алмалыке, сообщает пресс-служба главы государства.На заводе внедряют самые передовые технологии горнодобывающей промышленности США, Германии, России, Китая и Финляндии. Все технологические процессы оцифруют и объединят в единую систему управления на основе ИИ. В результате энергопотребление снизится на 10%, себестоимость — на 15%, а производительность труда увеличится на 10%.Отмечается, что этот мегапроект дал мощный импульс развитию смежных отраслей в регионе. Использованных в строительстве металлоконструкций достаточно, чтобы построить 10 Эйфелевых башен, а железобетона хватит на возведение 2,5 башни Бурдж Халифа.Президент отметил, что с учетом проектов, которые запустят уже в этом году, мощности по глубокой переработке меди достигнут 240 тыс. тонн. Эти показатели будут расти и в дальнейшем за счет реализации новых проектов, рассчитанных на ближайшие два-три года.Он подчеркнул, что медь стала стратегическим сырьем для промышленности, энергетики, электротехники, цифровой экономики, искусственного интеллекта и "зеленого" развития.Только за этот год на одном лишь месторождении "Ёшлик-1" добудут 20 млн тонн руды. В ближайшие два года этот показатель достигнет 60 млн тонн.На месторождениях "Ёшлик-1" и "Кальмакыр" имеются залежи 45 млн тонн меди и более 5 тыс. тонн золота, которые обеспечат отрасль гарантированным сырьем как минимум на 100 лет. А редкие металлы — молибден, селен, теллур, рений — содержащиеся в этих породах, служат прочной основой для проектов в новых инновационных направлениях.Кроме того, объявлен старт строительства нового медеплавильного завода стоимостью $2,5 млрд, который создаст более тысячи новых рабочих мест.Президент сообщил, что в ускоренном темпе ведется предпроектная работа по медно-обогатительной фабрике № 4, которая позволит увеличить эти показатели в 1,5 раза.Глава Узбекистана выразил глубокую благодарность всем рабочим, инженерам и технологам, геологам и шахтерам, почетным наставникам, а также иностранным партнерам за вклад в реализацию проекта.Узбекистан до 2030 года намерен увеличить добычу золота до 175 тонн, серебра — до 500 тонн, урана до 15 тыс. тонн и меди — до 500 тыс. тонн. Почти 40 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, которые создадут в рамках реализуемых проектов стоимостью $22 млрд, откроют большие возможности для молодежи.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

президент узбекистана запуск фабрика алмалык проект переработка медь