Президент Узбекистана запустил третью медно-обогатительную фабрику в Алмалыке
Сучетом проектов, которые будут запущены в республике уже в этом году, мощности по глубокой переработке меди достигнут 240 тыс. тонн. Эти показатели будут расти и в дальнейшем за счет реализации новых проектов, рассчитанных на ближайшие два-три года
2026-03-16T14:58+0500
14:37 16.03.2026 (обновлено: 14:58 16.03.2026)
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил третью медно-обогатительную фабрику в Алмалыке, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска медно-обогатительной фабрики № 3 на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Проект стоимостью 2,7 миллиарда долларов, реализуемый на площади 196 гектаров в рамках программы освоения месторождения "Ёшлик-1", представляет собой не просто предприятие, а современный промышленный комплекс, который еще больше укрепит промышленный потенциал и послужит обеспечению глубокой переработки природных ресурсов нашей страны”, — говорится в сообщении.
На заводе внедряют самые передовые технологии горнодобывающей промышленности США, Германии, России, Китая и Финляндии. Все технологические процессы оцифруют и объединят в единую систему управления на основе ИИ. В результате энергопотребление снизится на 10%, себестоимость — на 15%, а производительность труда увеличится на 10%.
Отмечается, что этот мегапроект дал мощный импульс развитию смежных отраслей в регионе. Использованных в строительстве металлоконструкций достаточно, чтобы построить 10 Эйфелевых башен, а железобетона хватит на возведение 2,5 башни Бурдж Халифа.
Президент отметил, что с учетом проектов, которые запустят уже в этом году, мощности по глубокой переработке меди достигнут 240 тыс. тонн. Эти показатели будут расти и в дальнейшем за счет реализации новых проектов, рассчитанных на ближайшие два-три года.
Он подчеркнул, что медь стала стратегическим сырьем для промышленности, энергетики, электротехники, цифровой экономики, искусственного интеллекта и "зеленого" развития.
“Тот, кто выстроит цепочку высокой добавленной стоимости в медной отрасли, заложит основу промышленности будущего. Страна, которая создаст устойчивую инфраструктуру для глубокой переработки этого сырья, принесет доход тысячам семей, развитие регионам и мощь государству. Поэтому с первых дней наших реформ мы уделили особое внимание геологоразведочным работам, определив имеющиеся запасы и наши возможности по их задействованию”, — сказал Мирзиёев.
Только за этот год на одном лишь месторождении "Ёшлик-1" добудут 20 млн тонн руды. В ближайшие два года этот показатель достигнет 60 млн тонн.
На месторождениях "Ёшлик-1" и "Кальмакыр" имеются залежи 45 млн тонн меди и более 5 тыс. тонн золота, которые обеспечат отрасль гарантированным сырьем как минимум на 100 лет. А редкие металлы — молибден, селен, теллур, рений — содержащиеся в этих породах, служат прочной основой для проектов в новых инновационных направлениях.
“После выхода медно-обогатительной фабрики № 3 на полную мощность, суточный объем производства медного концентрата на Алмалыкском комбинате увеличится с нынешних 2,4 тысяч тонн до 5 тысяч тонн. Вместе с тем более 6 тысяч молодых людей получат высокооплачиваемые рабочие места в рамках проекта”, — говорится в сообщении.
Кроме того, объявлен старт строительства нового медеплавильного завода стоимостью $2,5 млрд, который создаст более тысячи новых рабочих мест.
“Подчеркнуто, что благодаря этим двум крупным мощностям годовой объем производства медных катодов увеличится со 148,5 тысяч тонн до 300 тысяч тонн, золота — с 20 тонн до 33 тонн, серебра — со 161 тонны до 203 тонн, а молибдена — с 850 тонн до 1,7 тысяч тонн. Наряду с этим производство незаменимого при добыче урана и в химической промышленности сырья — серной кислоты — увеличится втрое”, — говорится в сообщении.
Президент сообщил, что в ускоренном темпе ведется предпроектная работа по медно-обогатительной фабрике № 4, которая позволит увеличить эти показатели в 1,5 раза.
Глава Узбекистана выразил глубокую благодарность всем рабочим, инженерам и технологам, геологам и шахтерам, почетным наставникам, а также иностранным партнерам за вклад в реализацию проекта.
Узбекистан до 2030 года намерен увеличить добычу золота до 175 тонн, серебра — до 500 тонн, урана до 15 тыс. тонн и меди — до 500 тыс. тонн. Почти 40 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, которые создадут в рамках реализуемых проектов стоимостью $22 млрд, откроют большие возможности для молодежи.