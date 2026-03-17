https://uz.sputniknews.ru/20260317/eaes-asean-morskie-gruzoperevozki-tsifrovizatsiya-transport-56328374.html

ЕАЭС и АСЕАН обсудили развитие морских грузоперевозок и цифровизацию транспорта

Sputnik Узбекистан

ЕЭК и страны АСЕАН обмениваются опытом в области морских грузоперевозок, цифровизации транспортных процессов и обеспечения безопасности судоходства. Стороны планируют продолжать сотрудничество для укрепления экономических связей и развития эффективных логистических коридоров между регионами.

2026-03-17T14:02+0500

еаэс

грузоперевозки

морские грузоперевозки

цифровизация

логистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56331111_0:37:710:436_1920x0_80_0_0_88be29db999ccbc399f7217d923be8af.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. ЕЭК и страны АСЕАН обсуждают развитие морских грузоперевозок, цифровизацию транспортных процессов и повышение безопасности судоходства. Стороны обмениваются опытом по логистическим сервисам, портовой инфраструктуре и внедрению "единого окна" в морском транспорте. Планируется дальнейшее сотрудничество для укрепления экономических связей между регионами и совершенствования транзитных и логистических коридоров.В ЕЭК состоялся отраслевой совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему: "Обмен опытом в сфере морских грузоперевозок". Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.Участники семинара обсудили текущее состояние и перспективы развития морских грузоперевозок стран АСЕАН и государств-членов ЕАЭС, вопросы обеспечения безопасности в данной сфере, а также вопросы цифровизации на морском транспорте.Представители министерств, бизнес-структур и научного сообщества стран ЕАЭС поделились актуальной информацией о развитии логистических сервисов со странами АСЕАН, портовой инфраструктуры, цифровых коридоров.В свою очередь коллеги из стран АСЕАН поделились опытом по аспектам внедрения безопасности при обращении с альтернативными видами топлива для судоходства и о текущих проектах по развитию "единого окна" в морском транспорте.Участники семинара договорились продолжать взаимодействие по направлению между Секретариатом АСЕАН и ЕЭК, а также между странами и бизнес-сообществом.По итогам достигнута договоренность о подготовке документа, содержащего ключевые выводы и рекомендации участников, направленные на укрепление сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН и развитие эффективных решений в сфере морских грузоперевозок.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

