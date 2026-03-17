ЕАЭС и АСЕАН обсудили развитие морских грузоперевозок и цифровизацию транспорта
ЕЭК и страны АСЕАН обмениваются опытом в области морских грузоперевозок, цифровизации транспортных процессов и обеспечения безопасности судоходства. Стороны планируют продолжать сотрудничество для укрепления экономических связей и развития эффективных логистических коридоров между регионами.
2026-03-17T14:02+0500
14:02 17.03.2026 (обновлено: 15:58 17.03.2026)
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. ЕЭК и страны АСЕАН обсуждают развитие морских грузоперевозок, цифровизацию транспортных процессов и повышение безопасности судоходства. Стороны обмениваются опытом по логистическим сервисам, портовой инфраструктуре и внедрению "единого окна" в морском транспорте. Планируется дальнейшее сотрудничество для укрепления экономических связей между регионами и совершенствования транзитных и логистических коридоров.
В ЕЭК состоялся отраслевой совместный семинар ЕАЭС – АСЕАН на тему: "Обмен опытом в сфере морских грузоперевозок". Об этом сообщила
пресс-служба ЕЭК.
Участники семинара обсудили текущее состояние и перспективы развития морских грузоперевозок стран АСЕАН и государств-членов ЕАЭС, вопросы обеспечения безопасности в данной сфере, а также вопросы цифровизации на морском транспорте.
"Учитывая наше уникальное географическое и геоэкономическое положение, высокий транзитный и промышленный потенциал, важной задачей становится координация усилий для развития транспортных коридоров и создания логистических хабов. При этом морские грузоперевозки играют ключевую роль в международной торговле, наше взаимодействие и обмен опытом в этой сфере могут значительно укрепить экономические связи между регионами", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Представители министерств, бизнес-структур и научного сообщества стран ЕАЭС поделились актуальной информацией о развитии логистических сервисов со странами АСЕАН, портовой инфраструктуры, цифровых коридоров.
В свою очередь коллеги из стран АСЕАН поделились опытом по аспектам внедрения безопасности при обращении с альтернативными видами топлива для судоходства и о текущих проектах по развитию "единого окна" в морском транспорте.
Участники семинара договорились продолжать взаимодействие по направлению между Секретариатом АСЕАН и ЕЭК, а также между странами и бизнес-сообществом.
"Имплементация успешных практик АСЕАН позволит ЕАЭС в укреплении своей интеграции и улучшении экономических показателей при осуществлении транзитных транспортно-экономических связей между Европой и Азией", — подчеркнул директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустан Дженалинов.
По итогам достигнута договоренность о подготовке документа, содержащего ключевые выводы и рекомендации участников, направленные на укрепление сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН и развитие эффективных решений в сфере морских грузоперевозок.