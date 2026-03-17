Дорога к святыне: как преобразился комплекс Имама аль-Бухари под Самаркандом
В Самаркандской области готовится к открытию обновленный мемориальный комплекс Имама аль-Бухари. После реконструкции он стал современным центром паломничества с музеем, школой хадисоведения, научным центром и инфраструктурой для 65 тыс. посетителей.
САМАРКАНД, 17 мар — Sputnik. Малика Абайдулина. В Самаркандской области готовится к торжественному открытию мемориальный комплекс Имама аль-Бухари, кардинальное обновление которого велось на протяжении семи лет, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мемориальный комплекс находится на границе между городом Самаркандом и Пайарыкским районом. Сегодня эту святыню просто не узнать: она стала больше, просторнее и заметно преобразилась.
В последние годы здесь не просто вели реконструкцию, а фактически создали новое пространство для мусульман всего мира, ценящих труды хадисоведа Имама аль-Бухари.
"Теперь это не только место поклонения, но и современный центр притяжения для паломников и туристов. Если раньше в день он мог принять около 12 тысяч паломников, то сегодня — свыше 65 тысяч. При этом только новая мечеть вмещает до десяти тысяч человек одновременно, а территория устроена таким образом, что здесь будет удобно и в обычные дни, и во время особенных праздников, таких, как Рамазан хайит и Навруз. Даже сама организация пространства изменилась: стало больше света, воздуха и ощущения открытости", — говорит представитель Управления туризма области Мухаммад Мардонов.
Во время обновления комплекса особое внимание уделили содержательной части. В частности, рядом создан международный научно-исследовательский центр, где изучают наследие великого ученого, а также школа хадисоведения. Появился и современный музей с интерактивными элементами, который будет понятным и интересным в том числе молодежи.
Изменения коснулись не только самого комплекса. Вокруг него буквально выросла новая инфраструктура. Появились гостиницы, кафе и рестораны, удобные дороги и парковки. Место, где раньше не хватало базовых удобств, сегодня все больше напоминает современный городок.
"Перемены ощущаются не только внешне — построены и отремонтированы дома, дороги, социальные объекты. Все коммуникации обновлены и спрятаны под землю. Вместе с развитием комплекса пришли новые возможности для бизнеса. У нас открылось более 20 гостиниц и гостевых домов, около 10 ресторанов и кафе, а вместе с ними — магазины, парковки и другие объекты обслуживания и сервиса", — отметил председатель схода граждан махалли "Хужа Исмоил" Жамол Нарзиев.
Ожидается, что после церемонии торжественного открытия, которая планируется в дни празднования Рамазан хайита и Навруза, этот комплекс привлечет внимание огромного количества не только паломников и туристов, но и ученых.