Дорога к святыне: как преобразился комплекс Имама аль-Бухари под Самаркандом

Дорога к святыне: как преобразился комплекс Имама аль-Бухари под Самаркандом

В Самаркандской области готовится к открытию обновленный мемориальный комплекс Имама аль-Бухари. После реконструкции он стал современным центром паломничества с музеем, школой хадисоведения, научным центром и инфраструктурой для 65 тыс. посетителей.

2026-03-17T18:31+0500

2026-03-17T18:31+0500

2026-03-17T18:31+0500

САМАРКАНД, 17 мар — Sputnik. Малика Абайдулина. В Самаркандской области готовится к торжественному открытию мемориальный комплекс Имама аль-Бухари, кардинальное обновление которого велось на протяжении семи лет, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан.Мемориальный комплекс находится на границе между городом Самаркандом и Пайарыкским районом. Сегодня эту святыню просто не узнать: она стала больше, просторнее и заметно преобразилась.В последние годы здесь не просто вели реконструкцию, а фактически создали новое пространство для мусульман всего мира, ценящих труды хадисоведа Имама аль-Бухари.Во время обновления комплекса особое внимание уделили содержательной части. В частности, рядом создан международный научно-исследовательский центр, где изучают наследие великого ученого, а также школа хадисоведения. Появился и современный музей с интерактивными элементами, который будет понятным и интересным в том числе молодежи.Изменения коснулись не только самого комплекса. Вокруг него буквально выросла новая инфраструктура. Появились гостиницы, кафе и рестораны, удобные дороги и парковки. Место, где раньше не хватало базовых удобств, сегодня все больше напоминает современный городок.Ожидается, что после церемонии торжественного открытия, которая планируется в дни празднования Рамазан хайита и Навруза, этот комплекс привлечет внимание огромного количества не только паломников и туристов, но и ученых.

самарканд

Sputnik Узбекистан

