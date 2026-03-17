Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20260317/mpts-sputnik-novaya-strategiya-kiberbezopasnost-uzbekistan-56326317.html
В МПЦ Sputnik обсуждают новую Стратегию кибербезопасности Узбекистана — прямая трансляция
В МПЦ Sputnik обсуждают новую Стратегию кибербезопасности Узбекистана — прямая трансляция
Эксперты обсуждают главные положения документа, меры по защите госинформационных систем, создание специализированных киберподразделений в органах власти, а также профилактику киберпреступности, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество в сфере.
2026-03-17T13:04+0500
2026-03-17T13:04+0500
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Москва "Стратегия кибербезопасности Узбекистана: новые механизмы защиты".Участники в Ташкенте:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 марта 2026 года утвердил Стратегию кибербезопасности Узбекистана до 2030 года.Эксперты обсуждают:Речь также идет о вопросах профилактики киберпреступности, развитии межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.
видеомост трансляция мпц sputnik новая стратегия кибербезопасность узбекистан пресс-центр видео
видеомост трансляция мпц sputnik новая стратегия кибербезопасность узбекистан пресс-центр видео

В МПЦ Sputnik обсуждают новую Стратегию кибербезопасности Узбекистана — прямая трансляция

13:04 17.03.2026
Эксперты рассматривают главные положения документа, меры по защите госинформационных систем, создание специализированных киберподразделений в органах власти, а также профилактику киберпреступности, межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество в сфере.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит видеомост Ташкент – Москва "Стратегия кибербезопасности Узбекистана: новые механизмы защиты".
Участники в Ташкенте:
начальник Отдела межведомственного взаимодействия Центра кибербезопасности Альберт Валиев,
представитель Центра кибербезопасности при МВД Республики Узбекистан;
в Москве:
эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 марта 2026 года утвердил Стратегию кибербезопасности Узбекистана до 2030 года.

Эксперты обсуждают:
ключевые положения документа;
меры по усилению защиты государственных информационных систем;
создание специализированных подразделений кибербезопасности в государственных органах.
Речь также идет о вопросах профилактики киберпреступности, развитии межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.
