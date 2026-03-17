Рынок недвижимости Узбекистана: за год продажи жилья выросли на 32%

ЦЭИР опубликовал обновленный обзор рынка недвижимости Узбекистана за февраль 2026 года: продажи жилья выросли, активность увеличилась в регионах, а цены в столице показали умеренный рост. В большинстве регионов республики сохраняется востребованность вторичного жилья.

2026-03-17T16:45+0500

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В феврале 2026 года на рынке недвижимости Узбекистана объем продаж жилья увеличился почти на 4%, достигнув 29,7 тысячи сделок. В годовом выражении число заключенных сделок выросло на 7,2 тысячи, что составляет прирост на 32,4%. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) представил обзор динамики рынка недвижимости Узбекистана по итогам февраля 2026 года. Результаты отражают изменения в активности сделок и региональной структуре, а также тенденции на рынке жилья и аренды в столице.Так, наиболее заметный рост активности по сравнению с прошлым годом отмечен в Навоийской области, где показатель увеличился на 53%. Значительная динамика также наблюдалась в Сырдарьинской области, где рост составил 39%, а также в Ташкенте, где количество сделок увеличилось на 49%.Относительно прошлого месяца в разрезе регионов наибольший рост отмечен в Ташкентской области, где показатель увеличился на 25%. В Навоийской области рост составил 22,6%, а в Сырдарьинской области 13,4%.В феврале на долю столичного рынка пришлось около трети всех сделок. Объем продаж в Ташкенте за месяц увеличился на 1,4% и составил около 8,9 тысячи сделок.Что касается ценовой динамики на вторичном рынке жилья по республике, в феврале отмечалось некоторое замедление роста цен. При этом в столице цены, напротив, продемонстрировали умеренное увеличение — примерно на 1%.В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по республике рост цен на вторичное жилье составил около 9%.Наиболее выраженные темпы роста цен за год отмечены в Сурхандарьинской области, где показатель увеличился на 22%, в Сырдарьинской — на 19,3% и Джизакской областях — на 16,3%, а также в Республике Каракалпакстан — на 15,9%.На вторичном рынке жилья Ташкента средняя стоимость квадратного метра по сравнению с февралем прошлого года увеличилась на 3,2%. При этом наиболее заметный рост цен отмечен в Мирабадском районе, где показатель увеличился на 7%, в Яккасарайском районе на 5,6%, в Шайхантахурском районе на 5,4% и в Чиланзарском районе на 5,3%.На первичном рынке жилья Ташкента средняя стоимость квадратного метра по сравнению с февралем прошлого года увеличилась на 11,5%. Наиболее заметное повышение цен наблюдалось в Мирабадском районе, где показатель вырос на 18%, в Мирзо-Улугбекском районе на 15,4% и в Юнусабадском районе на 15,2%.Самые высокие арендные ставки сохраняются в центральных районах Мирабад, Шайхантахур, Яккасарай и Мирзо-Улугбек, где аренда в среднем достигает $11 за квадратный метр.Одновременно ускорение темпов роста арендных ставок по сравнению с прошлым годом отмечено в Яшнабадском районе на 16%, Сергелийском — 13%, Юнусабадском — 12%, Алмазарском — 11% и Шайхантахурском — 10% районах.

