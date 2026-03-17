США создают новую коалицию для войны с Ираном: желающих мало

Минирование Ормузского пролива – главное оружие Тегерана в военном конфликте, однако немало и других "тузов в рукаве".

2026-03-17T15:00+0500

Попытка создания коалиции государств для войны с Ираном лишь усугубляет стратегическую ошибку США, ведет к тяжелейшим последствиям для ближневосточного региона и мировой экономики. Агрессия и эскалация не гарантируют победы, но каждый американский президент США стремится "переписать историю" заново, без учета прошлых геополитических катастроф, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Устойчивость "режима Хаменеи" против агрессии США и Израиля, ежедневные (массированные) ракетные удары КСИР по ближневосточным базам Пентагона и военным объектам Израиля – не позволяют президенту США Дональду Трампу заявить о победе над Ираном, как это было в июне 2025 года. Ведь никто не поверит в победу человека, ударившегося лбом о стену.Пентагон только за два дня потерял семь "самолетов-танкеров" Boeing KC-135 стоимостью 40 – 60 млн долларов каждый. Сил на убедительную демонстрацию "Эпической ярости" американцам явно не хватает. Израильский "Львиный рык" все более напоминает вой гиены. Необходимо привлекать других американских союзников, чтобы на всех разделить позор военного поражения в Иране. Так было ранее в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии.Президент США Дональд Трамп призвал арабские государства и НАТО присоединиться к войне с Ираном. Лига арабских стран изучает возможность создания общеарабского воинского контингента. Члены Североатлантического альянса откровенно не желают воевать за интересы США на Ближнем Востоке – даже под угрозой "печального будущего" для НАТО. Ранее Трамп предложил отправить в Ормузский пролив боевые корабли Китая, Японии, Южной Кореи, и нигде не встретил понимания/поддержки. Даже "безотказные" курды выставляют Штатам жесткие условия участия своей "армии" в наземных операциях против Ирана. Вопреки всеобщей апатии союзников, Белый дом планирует на днях объявить о создании новой военной коалиции – для "взятия" Ормузского пролива.Десантный корабль Tripoli и 31-й экспедиционный корпус (2200 морских пехотинцев) на его борту передислоцируются из Японии на Ближний Восток. Корабль водоизмещением 40 000 тонн сопровождают крейсер класса "Тикондерога" USS Robert Smalls и эсминец класса "Арли Берк" USS Rafael Peralta. На борту Tripoli можно разместить до 20 истребителей F-35B.Иран заявил о готовности к прямому военному столкновению с американской армией и ее союзниками – на море и на суше. Ливанское движение "Хезболла" ведет бои в Ливане с войсками ЦАХАЛ, Йеменское движение "Ансаралла" (хуситы) в случае появления антииранской коалиции обещает перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив (26 км в узкости), соединяющий Красное море и Аденский залив. Это "запасной" маршрут для переброски нефти из стран Персидского залива, и угроза хуситов – не фигура речи.Кто против "5-й статьи"Минирование (блокада) Ормузского пролива – главное оружие Тегерана в военном конфликте, однако немало и других "тузов в рукаве". Иран применяет для ударов по объектам Пентагона и ЦАХАЛ двухступенчатые ракеты Sejjil с боевой частью массой 1500 кг, и еще не использовал самые новые ракеты. ФБР 11 марта предупредило о вероятных ударах иранскими дронами с моря по объектам на территории США. Заявления Пентагона об уничтожении 90 процентов иранских ракет и 95 процентов БПЛА не выдерживают критики – никто не владеет точными данными об арсеналах КСИР.Прогнозы американских и израильских официальных лиц о завершении войны через три недели вызывают большое недоверие. Лишь намерение США овладеть иранским островом Харк (8 х 4 км) требует отдельной войсковой операции, привлечения контингента морской пехоты, значительного времени. Контроль американскими войсками всей 2440-км береговой линии Ирана в Персидском и Оманском заливах – практически невероятен. Не говоря об операциях на всей территории ИРИ (1,64 млн км² – четыре Ирака или три Афганистана).Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке становится затяжным, переговоров не будет. И союзники США в Североатлантическом альянсе крайне сдержанно реагируют на призывы Трампа к единению "по 5-й статье". Отдельные "раскольники" прямо отвергают участие в войне с Ираном. Официально отказались воевать Британия, Германия, Италия, Испания. Привилегированные союзники вне НАТО – Австралия и Япония – также отвергли возможность отправки боевых кораблей (войск) в Персидский залив.Даже клинические лицемеры Старого Света осознают, насколько "неудобна", противозаконна и опасна очередная агрессия США на Ближнем Востоке. И монархии Персидского залива понимают: под горячую руку КСИР они попали лишь потому, что разместили на своей территории множество американских военных баз, которые Пентагон использовал для ударов по Ирану. "Защитники" стали угрозой не 28 февраля. Тегеран много раз предупреждал соседей: США пожертвуют ими ради своих интересов, и единственный путь к миру в регионе – "изгнание" баз Пентагона.Станут ли вооруженные формирования курдов воевать с правительственными войсками Ирана – большой вопрос. Мечты о курдской государственности уже более 100 лет подчинены геополитическим интересам Запада. Журнал The American Conservative сегодня напомнил: непростая история отношений курдов с ЦРУ и Пентагоном – это история жертвоприношения и предательства. Не следует безрассудно наступать на эти "грабли" молодому поколению многомиллионного ираноязычного "народа без государства", проживающего на сопредельных территориях Ирана, Ирака, Турции и Сирии.И еще один геополитический "рикошет": на фоне очевидного провала ближневосточной операции Пентагона американская администрация стремительно теряет интерес к Украине. Неотвратимое, катастрофическое для киевского режима снижение поставок американского оружия и боеприпасов невозможно компенсировать даже большими деньгами ЕС.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

