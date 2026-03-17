рус
Узбекистан направил гуманитарную помощь народу Ирана
Несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью из Узбекистана прибыли в Иран через Туркменистан.
10:25 17.03.2026 (обновлено: 10:37 17.03.2026)
Несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью из Узбекистана прибыли в Иран через Туркменистан.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана направило гуманитарную помощь народу Ирана, доставив ее несколькими грузовыми автомобилями транзитом через Туркменистан, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
В состав груза вошли продукты питания, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, а также лекарства и медицинские принадлежности.
Помощь была доставлена грузовыми автомобилями в иранский Дарегаз, ее встретили местные власти.

"В ходе мероприятия официальные лица выразили искреннюю благодарность президенту Республики Узбекистан за гуманитарную помощь и проявленное внимание к народу Ирана", — говорится в сообщении.

Было подчеркнуто, что данная инициатива является ярким свидетельством дружбы, солидарности и традиций взаимной поддержки между двумя странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
