Узбекистан направил гуманитарную помощь народу Ирана
Несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью из Узбекистана прибыли в Иран через Туркменистан.
2026-03-17T10:25+0500
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Правительство Узбекистана направило гуманитарную помощь народу Ирана, доставив ее несколькими грузовыми автомобилями транзитом через Туркменистан, сообщила
пресс-служба министерства иностранных дел республики.
В состав груза вошли продукты питания, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, а также лекарства и медицинские принадлежности.
Помощь была доставлена грузовыми автомобилями в иранский Дарегаз, ее встретили местные власти.
"В ходе мероприятия официальные лица выразили искреннюю благодарность президенту Республики Узбекистан за гуманитарную помощь и проявленное внимание к народу Ирана", — говорится в сообщении.
Было подчеркнуто, что данная инициатива является ярким свидетельством дружбы, солидарности и традиций взаимной поддержки между двумя странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.