https://uz.sputniknews.ru/20260318/intertkan-2026-vesna-uzbekistan-uchastvuet-v-tekstilnoy-vystavke-v-moskve-56349687.html

"Интерткань 2026. Весна": Узбекистан участвует в текстильной выставке в Москве

Sputnik Узбекистан

Более 20 компаний республики выступают под единым стендом "Made in Uzbekistan".

2026-03-18T15:30+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56348359_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_c6de3598be1a98b943049c5a74b8f9af.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан участвует в текстильной выставке в Москве "Интерткань 2026. Весна", которая проходит 17–19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".Выставка является одной из крупнейших отраслевых платформ в Евразии и объединяет ведущие компании из разных стран.Экспозиция свыше 20 текстильных предприятий Узбекистана, представляющих широкий ассортимент продукции — от пряжи до готовых изделий, — разместилась на площади 180 квадратных метров."Участие в выставке способствует расширению экспортных возможностей для местных производителей, поиску новых партнеров и продвижению бренда Made in Uzbekistan на международном рынке", — добавили в пресс-службе.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

