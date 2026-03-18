"Интерткань 2026. Весна": Узбекистан участвует в текстильной выставке в Москве
Более 20 компаний республики выступают под единым стендом "Made in Uzbekistan". 18.03.2026, Sputnik Узбекистан
2026-03-18T15:30+0500
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Узбекистан участвует в текстильной выставке в Москве "Интерткань 2026. Весна", которая проходит 17–19 марта. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".
"При поддержке Агентства по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Ассоциации текстильной промышленности Узбекистана делегация Узбекистана участвует в выставке с единым стендом под национальным брендом "Made in Uzbekistan", — говорится в сообщении.
Выставка является одной из крупнейших отраслевых платформ в Евразии и объединяет ведущие компании из разных стран.
Экспозиция свыше 20 текстильных предприятий Узбекистана, представляющих широкий ассортимент продукции — от пряжи до готовых изделий, — разместилась на площади 180 квадратных метров.
"Участие в выставке способствует расширению экспортных возможностей для местных производителей, поиску новых партнеров и продвижению бренда Made in Uzbekistan на международном рынке", — добавили в пресс-службе.