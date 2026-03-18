Мирзиёев: Здесь каждый сможет осознать, преемниками какого великого наследия мы являемся
Руководитель страны выступил на церемонии открытия Центра исламской цивилизации в Узбекистане
2026-03-18T09:54+0500
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Здесь каждый человек сможет осознать, преемниками какого великого наследия мы являемся, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия Центра исламской цивилизации в Узбекистане.Глава государства поздравил узбекистанцев со священным месяцем Рамазан, выразил благодарность Всевышнему за то, что эти светлые дни страна встречает в обстановке мира и спокойствия.Он отметил, что месяц Рамазан — символ заботы и внимания, добра и благих дел. Государственные и негосударственные организации, Национальное агентство социальной защиты, Ассоциация махаллей, фонд "Вакф" Управления мусульман, центры "Инсон", а также предприниматели оказывают моральную и материальную помощь пожилым и нуждающимся людям, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям. Медицинские бригады выезжают в отдаленные и труднодоступные районы, проводят обследования женщин, детей, ветеранов, оперируют тяжелобольных.Президент подчеркнул, что все эти добрые дела служат возвышению достоинства человека, укреплению в обществе атмосферы мира и общенационального единства.Шавкат Мирзиёев особо отметил, что этот день знаменует собой еще одно историческое событие для народа республики — официальное открытие Центра исламской цивилизации в Узбекистане.Он также сказал, что для построения в стране фундамента развитого государства и свободного общества претворяется в жизнь высшая цель: "наука и образование — прежде всего". Именно к этому призывает ислам. То, что на Портале Улугбека в Центре исламской цивилизации запечатлен священный аят Корана "Икра!" — "Учись!" несет символический и глубокий смысл.Инициатива по возведению центра, объявленная на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получила поддержку мировой общественности, особенно исламского мира. Проект реализовали без спешки, продуманно, в соответствии с научными исследованиями и изысканиями, добавил глава республики.В Центре одновременно можно увидеть жемчужины древней истории и цивилизации Узбекистана, наглядно убедиться в интеллектуальном и культурном потенциале узбекского народа.По признанию международных экспертов, Узбекистан смог продемонстрировать миру то, что в стране формируется своеобразная научная школа по изучению и популяризации наследия исламской цивилизации, имеется огромный интеллектуальный потенциал.Масштабы и возможности центраУникальный комплекс расположен на территории почти 10 гектаров, общая используемая площадь здания составляет 50 тыс. квадратных метров.Здесь создали такие экспозиционные залы, как "Доисламский период на земле Узбекистана", "Первый и Второй Ренессанс", "Новый Узбекистан — фундамент Третьего Ренессанса".Провели значительную работу по формированию и обогащению экспозиций музея. Только в прошлом году их пополнили более 1,5 тыс. экспонатов, в частности, около 800 древних рукописей, археологических находок и исторических карт.Установили сотрудничество с зарубежными аукционными домами, крупными коллекционерами и арт-дилерами, в страну доставили 743 экспоната-подлинника.В главном помещении центра — зале священного Корана занял свое достойное, почетное место один из 6-ти самых древних в мире Коранов — Мусхаф Усмана. Здесь также собрали редкие рукописи Корана, относящиеся к разным периодам.Как отмечалось, Центр исламской цивилизации уже в 2025 году вызвал большой интерес у тысяч зарубежных гостей. Среди них были главы государств, парламентов и правительств, депутаты, сенаторы, министры, послы, ученые и общественные деятели, руководители религиозных организаций.В работе по проектированию, строительству Центра и его оснащению современными информационными технологиями активно участвовали также высококвалифицированные специалисты из Франции, Китая, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Турции, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, центральноазиатских и ряда других стран.Глава государства выразил признательность проектировщикам, строителям и инженерам, ученым и улемам, зарубежным партнерам и экспертам, всем, кто внес достойный вклад в создание комплекса, а также отдельную благодарность — отечественным и зарубежным предпринимателям, деятелям культуры и спорта, оказавшим спонсорскую помощь в строительстве столь грандиозного сооружения.Он также отметил, что:В заключение президент выразил уверенность в том, что Центр исламской цивилизации в Узбекистане навсегда останется платформой мира, добра, знаний и просвещения, представляющей возможности народу республики и всему мировому сообществу.
