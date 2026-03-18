С кем встретился Шавкат Мирзиёев по прибытии в Самарканд
В программе двухдневной поездки главы республики в Самаркандскую область — ознакомление с созидательной работой, проводимой на местах, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, запуск новых объектов
2026-03-18T14:33+0500
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свою поездку в Самаркандскую область с посещения Молодежного креативного городка и общественного парка в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Их создали на территории площадью 5,4 гектара, расположенной на месте бывшего военного госпиталя на улице Узбекистан, за счет более чем 70 млрд сумов спонсорских средств.Здесь расположены 5 зданий и сооружений, включенных в перечень объектов культурного наследия, в которых разместились современная библиотека, многопрофильный учебный центр, креативные кружки, а также центры искусственного интеллекта, 3D-моделирования, робототехники и киберспорта. Также организована работа информационно-ресурсного центра, спортивных залов и подземного экомузея.Молодежный парк должен стать не только местом отдыха, но и удобной площадкой для изучения IT и спортивных тренировок, а также для реализации стартап-проектов.На его территории также разместилась областная шахматная федерация, созданы возможности для проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.Установлены детские аттракционы, построены и оборудованы фитнес-залы, помещение для настольного тенниса, теннисные корты, площадки для воркаута и мини-гольфа. Также обустроено пространство для досуга представителей старшего поколения.Президент ознакомился с деятельностью немецкого языкового и экзаменационного центра "Profi Deutsch".Важная особенность этого проекта — экзаменационный центр "Telc" впервые в Центральной Азии начал работу в Самарканде. В центре молодежь сможет изучить немецкий язык и получить международный сертификат "Telc". Обладатели данного сертификата продолжат обучение в системе дуального профессионального образования в Германии, а также смогут трудоустроиться. В текущем году планируют открыть еще пять таких экзаменационных центров в других регионах страны.Главе государства также доложили о работе, проводимой в рамках проекта "Наследники Мухаммада аль-Хорезми". Учащимся 8–11 классов предусмотрено углубленно преподавать цифровые технологии и иностранные языки. Выпускникам, успешно завершившим обучение, выдадут специальные сертификаты.Главе республике рассказали и о работе консультативного центра "Алока банка" и Национального банка по предоставлению льготных кредитов молодежи, начинающей предпринимательскую деятельность, а также по поддержке стартап-проектов, презентовали проекты "Ибрат фарзандлари", "Мутолаа" и "Кизлар академияси" Агентства по делам молодежи.Шавкат Мирзиёев побеседовал с молодежью и ознакомился с ее проектами.Глава республики поручил ответственным лицам увеличить число современных центров образования и досуга в Самарканде.В программе двухдневной поездки Шавката Мирзиёева в Самаркандскую область — ознакомление с созидательной работой, проводимой на местах, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, запуск новых объектов.
13:19 18.03.2026 (обновлено: 14:33 18.03.2026)
