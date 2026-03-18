СВО: битва за Славянск и основные направления российского наступления

Sputnik Узбекистан

Российские войска в зоне СВО сохраняют стратегическую инициативу – наступают на всех участках фронта, и за две недели марта освободили двенадцать населенных пунктов. Весна в Донбассе обещает быть особенно горячей

2026-03-18T12:00+0500

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 марта проверил в зоне спецоперации выполнение задач войсками "Южной" группировки. Отметил успехи соединений и частей под командованием генерал-полковника Сергея Медведева, вручил государственные награды, уточнил задачи войск на перспективу.Валерий Герасимов отметил особую боевую динамику марта: наступательными действиями Объединенной группировки войск за две недели освобождены 12 населенных пунктов. Особенно ожесточенные бои идут в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Соединения и части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска. Под российским контролем находится более 60 процентов города Константиновка. Передний край отодвинут к западу от города Северск на 12 км. Освобождены населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики.Активные боевые действия продолжаются на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки "Запад" освободили более половины Красного Лимана. Успешными действиями в марте освобождены также Дробышево, Яровая, Сосновое, и скоро этот список пополнит Александровка. Уличные бои ведутся в четырех городах ДНР и Запорожья.Упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск "Центр", которая наступает направлении Доброполья. Завершается освобождение населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются бои за город Белицкое. "Центр" формирует полосу безопасности в Днепропетровской области – идут бои за овладение населенными пунктами Новопавловка и Новоподгородное.Группировка войск "Север" расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Здесь в марте взяты под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря, Малая Бобылевка и Круглое.Соединения группировки войск "Запад" продолжают ликвидацию остатков подразделений ВСУ, заблокированных на левом берегу реки Оскол, вблизи Новоосиново на площади 2,5 х 3 км (ранее блокировали участок 10 х 15 км).Развитие успехаВойска группировки "Восток" в восточной части Запорожской области уверенно удерживают инициативу, продвигаются в западном направлении, несмотря на попытки украинского командования остановить наше наступление. "Сопредельная" группировка войск "Днепр" наступает в направлении города Запорожье. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове. На этом направлении за минувшие полтора месяца противник безвозвратно потерял более 2500 военнослужащих и 120 единиц техники. Худшие времена ВСУ еще впереди.Весенняя динамика российского наступления не позволяет противнику расслабиться. В Запорожской области "восточный экспресс" 5-й гвардейской армии практически без остановок прошел к западу от Зализничного (Железнодорожного), достиг окраин села Гуляйпольского. Ударом РСЗО "Торнадо-С" в Запорожье уничтожен еще один логистический хаб ВСУ под вывеской "Новой почты".Ранее ударом "Искандера" уничтожена секретная база натовских "добровольцев" в селе Летки, под Киевом – от прикомандированных к ВСУ советников альянса мало что осталось. Кроме того, российские войска буквально выжгли подразделения противника на острове Змеиный. Этот небольшой скалистый кусочек суши в 35 км от побережья Одесской области позволяет ВСУ размещать РЛС и средства радиоэлектронной разведки, запускать безэкипажные катера, наблюдать за Крымским мостом, маршрутами российского экспорта. Поэтому Змеиный приходится зачищать огнем с определенной периодичностью.Украинские войска понесли значительные потери в Сумской области. Анализ некрологов специалистами показал, что более других обескровлена 158-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Из-за нехватки пехоты вся оборона противника опирается в большей степени на плотную завесу FPV-дронов, и в меньшей степени обеспечивается живой силой в опорных пунктах переднего края. Таким способом обеспечить устойчивость фронта невозможно. Запад может поставить киевским марионеткам какие-то деньги, вооружение и боеприпасы, однако дефицит живой силы ВСУ компенсировать колумбийскими наемниками невозможно.Провальная операция Пентагона в Иране стремительно сжигает арсеналы США, лишает киевский режим стабильных оружейных поставок, и полностью исключает современные системы ПВО. Кроме того, переговорная команда Белого дома продемонстрировала такую легкость трансформации политической "сделки" в циничное убийство иранского лидера, что "дух Анкориджа" в Москве практически рассеян. Американский президент Дональд Трамп убедительно доказал: нельзя доверять дипломатии США. Дискурс достижения целей СВО исключительно военными средствами становится доминирующим в Кремле, обществе, в Донбассе и на других участках фронта.Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера констатировал неготовность Украины к переговорам, и решимость России добиваться своих целей военными средствами: "Мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит".Американская газета The Washington Post подтвердила: "Дипломатия бессмысленна – в мире, где Соединенные Штаты готовы использовать военную силу для достижения своих целей". На Украине и в Иране мы наблюдаем, как позорно завершается американская гегемония, "мировой порядок" под началом США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво россия наступление