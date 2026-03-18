В Самарканд привезут еще 250 электробусов на $120 млн
16:55 18.03.2026 (обновлено: 17:16 18.03.2026)
© Пресс-служба президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Автобусный парк Самарканда пополнится 250 новыми электробусами. Это станет вторым этапом обновления системы общественного транспорта города. О планах по расширению экологически чистого транспорта главе республики доложили в ходе его нынешней поездки в Самарканд.
На первом этапе в Самарканд завезли 100 современных электробусов марки "Yutong" на $49 млн. Они рассчитаны на 30 посадочных мест при общей вместимости до 75 пассажиров.
Для новых электробусов на территории площадью около 4 гектаров построили автопарк. На расположенной здесь зарядной станции одновременно можно обслуживать до 50 единиц общественного транспорта.
Закрытая стоянка для электробусов располагает мобильным ремонтным оборудованием для техобслуживания. Электробусы курсируют по 9 маршрутам города на основе брутто-контрактов, ежедневно обслуживая около 70 тыс. пассажиров.
“На втором этапе проекта предусмотрена закупка еще 250 электробусов. Для этого намечено привлечь средства Европейского банка реконструкции и развития на 120 миллионов долларов. В результате в системе общественного транспорта города ожидается снижение расхода топлива на 32 тысячи литров и сокращение выбросов вредных газов на 27 тонн в сутки", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Сейчас в автопарке трудятся 265 сотрудников. По мере поставки новых электробусов планируют создать дополнительно более 500 рабочих мест.
Президент осмотрел новые автобусы.
“Для повышения экономической устойчивости этой отрасли необходимо создать Самаркандский опыт по подготовке специалистов, способных обслуживать и ремонтировать электробусы”, — отметил он.
В фокусе внимания также дорожная инфраструктура. Свидетельством тому является путепровод, построенный на перекрестке улиц Гагарина и Рудаки.
Тоннель длиной 600 метров стоимостью $12 млн может пропускать в среднем 50 тыс. автомобилей в день.
Вдоль улиц установили систему ночного освещения с электронным управлением, а также построили подземный пешеходный переход.
Строительство тоннеля вели в сотрудничестве с китайскими и турецкими компаниями. Его стены возводили методом бурения и установки подпорных конструкций с использованием современных строительных технологий.
Строительство вели без остановки движения транспорта. Территорию благоустроили, высадили декоративные деревья.
Президент Узбекистана находится в Самаркандской области. В программе двухдневной поездки главы республики — ознакомление с созидательной работой, проводимой на местах, а также с проектами в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, запуск новых объектов.