Инвестиции, занятость, экспорт: Самаркандская область укрепляет экономический потенциал

Инвестиции, занятость, экспорт: Самаркандская область укрепляет экономический потенциал

19.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-19T09:45+0500

2026-03-19T09:45+0500

2026-03-19T10:01+0500

самарканд

президент узбекистана

инвестиции

экспорт

занятость населения

экономика

шавкат мирзиёев

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Самаркандской области обозначены новые приоритеты ускоренного социально-экономического развития с акцентом на занятость, снижение бедности и рост инвестиций. По инициативе президента в регион направляются значительные финансовые ресурсы для модернизации инфраструктуры, поддержки предпринимательства и расширения экспортного потенциала.Об этом шла речь на совещании по вопросам социально-экономического развития Самаркандской области, прошедшем под председательством Шавката Мирзиёева.В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что Самарканд должен стать методическим регионом во всех направлениях, включая безработицу, бедность, инвестиции и экспорт.Для этого на улучшение инфраструктуры махаллей области выделено $100 млн и дополнительно $50 млн Ургутскому району. В целом из всех источников в область направляется 11 триллионов сумов. Предпринимателям дополнительно выделяется еще 18 трлн сумов кредитных ресурсов.Отмечено, что эти средства в первую очередь должны способствовать сокращению безработицы и бедности в районах, а в конечном итоге – развитию экономики области.На совещании указано на необходимость использования искусственного интеллекта для анализа потенциала районов в промышленности, сельском хозяйстве, сервисе и ресурсах, чтобы разрабатывать эффективные модели развития. На основе этих данных хокимы, "махаллинская семерка" и банкиры будут направлять ресурсы на проекты с максимальным созданием рабочих мест и ростом бюджета. Систему внедрят до 1 мая в Нарпайском и Термезском районах с последующим масштабированием по всей стране.Отмечено, что перед руководством Самаркандской области стоит задача обеспечения экономического роста не менее чем на 9% и доведения объема валового регионального продукта до более чем 144 трлн сумов, привлечения $3 млрд иностранных инвестиций и увеличения экспорта до $1,2 млрдТакже подчеркнута необходимость обеспечения постоянной занятости 100 тысяч человек, выведения 31 тысяч семей из бедности и превращения региона в территорию, свободную от безработицы и бедности.Существующие возможности и нереализованный потенциал были проанализированы на примерах Нарпайского, Кушрабатского, Каттакурганского и Пахтачинского районов.Отмечено, что суммарная доля этих районов и города Каттакургана в региональной промышленности составляет всего 10%. Для них будет принята отдельная программа развития промышленности, в рамках которой будет выделено 1,2 трлн сумов. Из которых 800 млрд сумов направят на обеспечение промышленных проектов необходимой инфраструктурой, а оставшиеся 400 млрд сумов – на улучшение дорожной, водопроводной, электроэнергетической инфраструктуры, проекты по сервису и реновации.За счет этих средств намечено индустриализировать небольшой городок Ингичку, расположенный в 40 километрах от Каттакургана и придать ему облик Нового Узбекистана, а также реконструировать мост через Нарпайский канал в центре Каттакургана, построенный 60 лет назад.Кроме того, решено на 1 год продлить сок действия порядка прямой аренды пастбищ. В четырех районах создадут коллективные пастбища на 43 тыс. гектаров с бесплатной арендой для махаллей на 30 лет. На расходы по бурению колодцев, добыче воды, посеву семян и выведению из деградации будет выделено 50 млрд сумов.В целях развития племенного животноводства на закупку лабораторного оборудования и племенного крупного рогатого скота будет выделяться кредит на 10 лет под 12%. В Булунгурском районе введут в эксплуатацию племенное предприятие по производству мяса стоимостью $50 млн, а в Кушрабатском районе – племенное хозяйство по производству яиц стоимостью $20 млн.С 1 мая рыбохозяйственным предприятиям будут предоставляться кредиты под 16% на установку солнечных панелей. Тем, кто устанавливает панели за собственные средства, компенсируют 25 % затрат.Особое внимание уделено картофелеводству: в Булунгурский район привезут 250 тыс. мини-клубней из Египта и 6 тыс. тонн семенного картофеля из Голландии, которые передадут фермерам без наценки.На совещании были заслушаны отчеты хокимов области и районов, руководителей отраслей и других ответственных лиц, состоялся диалог с жителями Самарканда.

самарканд

Sputnik Узбекистан

