Шавкат Мирзиёев посетил заново отстроенный комплекс Имама Бухари в Самаркандской области
В обновленном ансамбле комплекса Имама Бухари в Самаркандской области созданы современные условия для паломников, туристическая инфраструктура и инновационный музей. Объект станет крупным духовно-просветительским центром страны.
2026-03-19T17:03+0500
16:54 19.03.2026 (обновлено: 17:03 19.03.2026)
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области заново отстроен комплекс Имама Бухари. Религиозный объект возведен в соответствии с высоким духовным авторитетом и великим научным наследием выдающегося собирателя хадисов, занимающего особое место в исламском мире. Для паломников в нем созданы все необходимые условия.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с завершенными строительными работами и созданными условиями в комплексе, сообщили
в пресс-службе главы государства.
В частности, при комплексе организован туристический центр. На прилегающей территории в 15 гектаров создана современная инфраструктура, построены комфортабельные гостиницы, объекты сервиса. Построен четырехзвездочный отель, 2 трехзвездочные гостиницы, 22 семейных гостевых дома на 176 мест, а также автостоянка. На территории проведены работы по благоустройству.
Если раньше комплекс Имама Бухари принимал 12 тысяч паломников в день, то теперь его мощности позволяют обслуживать 65 тысяч паломников в день.
Мемориальный комплекс стал жемчужиной Самарканда и Нового Узбекистана. Его площадь составляет 45 гектаров. На территории комплекса построены огромная мечеть, рассчитанная на 10 тысяч человек, административное здание и величественный айван в национальном стиле со 154 колоннами.
С использованием передовых информационных технологий построен уникальный инновационный музей, состоящий из 9 павильонов. В нем представлены жизнь и научное наследие Имама Бухари, признанного в исламском мире "султаном мухаддисов", его вклад в развитие исламского просвещения.
В музее также можно ознакомиться с историями 25 пророков, упомянутых в священном Коране, родословной пророка Мухаммада, информацией о его жизни в Мекке и Медине, а также процессе сбора и написания хадисов. 14 голубых куполов и четыре 75-метровых минарета придают святыне величественный вид.
Каждый раз, когда президент посещал Самарканд, он знакомился с процессом строительства комплекса, подчеркивая, что это место должно стать не только центром паломничества, но и пространством знаний, воспитания и духовного наставления, а великие исследования, знания и совершенные нравственные качества Имама Бухари — служить благородным примером для паломников, особенно для молодежи.
"Это уникальное сооружение наглядно демонстрирует огромный потенциал Нового Узбекистана. Я верю, что эта святыня станет благословенным местом, распространяющим добро и просвещение для нашего народа и всех мусульман мира. Убежден, что молодежь, посетившая эту святыню и заряженная ее духовной атмосферой, поймет истинную суть исламской религии и не собьется с правильного пути", — сказал президент.
Подчеркнуто, что именно поэтому в комплексе Имама Бухари необходимо широко наладить духовно-просветительскую работу, превратить его в настоящую школу воспитания, а также усилить программы повышения квалификации для имам-хатибов и активистов махаллей.
Учитывая завершение всех работ, предложено совершить праздничный намаз в честь Рамазан хайита именно в новой мечети комплекса, что порадует всех мусульман страны и станет достойным праздничным подарком для всего нашего народа.
В самом центре комплекса находится мавзолей великого предка. Глава государства посетил мавзолей. Прочитаны суры из Корана и дуа.
"Бухари — выдающийся деятель, заслуживший признание во всем исламском мире благодаря созданию сборника хадисов, являющегося самым авторитетным источником после священного Корана. Мы вправе всячески гордиться тем, что наша священная земля подарила миру такого прославленного ученого. Благодаря самоотверженному труду нашего народа сегодня сбылись наши мечты и намерения. Нам удалось возвести этот уникальный паломнический комплекс на уровне, соответствующем признанному во всем мире высокому статусу Имама Бухари. Поздравляю всех нас с этим историческим событием", — отметил глава государства.
На этом поездка главы нашего государства в Самаркандскую область завершилась.