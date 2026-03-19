https://uz.sputniknews.ru/20260319/mirziyoev-posetil-zanovo-otstroennyy-kompleks-imama-buxari-samarkand-56391641.html

Шавкат Мирзиёев посетил заново отстроенный комплекс Имама Бухари в Самаркандской области

Sputnik Узбекистан

В обновленном ансамбле комплекса Имама Бухари в Самаркандской области созданы современные условия для паломников, туристическая инфраструктура и инновационный музей. Объект станет крупным духовно-просветительским центром страны.

2026-03-19T16:54+0500

президент узбекистана

самарканд

имам аль-бухари

музей

мечеть

религия

туризм

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/13/56389660_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_d874c0949f8ccba442a0649ee1420953.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Пайарыкском районе Самаркандской области заново отстроен комплекс Имама Бухари. Религиозный объект возведен в соответствии с высоким духовным авторитетом и великим научным наследием выдающегося собирателя хадисов, занимающего особое место в исламском мире. Для паломников в нем созданы все необходимые условия. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с завершенными строительными работами и созданными условиями в комплексе, сообщили в пресс-службе главы государства.В частности, при комплексе организован туристический центр. На прилегающей территории в 15 гектаров создана современная инфраструктура, построены комфортабельные гостиницы, объекты сервиса. Построен четырехзвездочный отель, 2 трехзвездочные гостиницы, 22 семейных гостевых дома на 176 мест, а также автостоянка. На территории проведены работы по благоустройству.Если раньше комплекс Имама Бухари принимал 12 тысяч паломников в день, то теперь его мощности позволяют обслуживать 65 тысяч паломников в день.Мемориальный комплекс стал жемчужиной Самарканда и Нового Узбекистана. Его площадь составляет 45 гектаров. На территории комплекса построены огромная мечеть, рассчитанная на 10 тысяч человек, административное здание и величественный айван в национальном стиле со 154 колоннами.С использованием передовых информационных технологий построен уникальный инновационный музей, состоящий из 9 павильонов. В нем представлены жизнь и научное наследие Имама Бухари, признанного в исламском мире "султаном мухаддисов", его вклад в развитие исламского просвещения. В музее также можно ознакомиться с историями 25 пророков, упомянутых в священном Коране, родословной пророка Мухаммада, информацией о его жизни в Мекке и Медине, а также процессе сбора и написания хадисов. 14 голубых куполов и четыре 75-метровых минарета придают святыне величественный вид.Каждый раз, когда президент посещал Самарканд, он знакомился с процессом строительства комплекса, подчеркивая, что это место должно стать не только центром паломничества, но и пространством знаний, воспитания и духовного наставления, а великие исследования, знания и совершенные нравственные качества Имама Бухари — служить благородным примером для паломников, особенно для молодежи.Подчеркнуто, что именно поэтому в комплексе Имама Бухари необходимо широко наладить духовно-просветительскую работу, превратить его в настоящую школу воспитания, а также усилить программы повышения квалификации для имам-хатибов и активистов махаллей.Учитывая завершение всех работ, предложено совершить праздничный намаз в честь Рамазан хайита именно в новой мечети комплекса, что порадует всех мусульман страны и станет достойным праздничным подарком для всего нашего народа.В самом центре комплекса находится мавзолей великого предка. Глава государства посетил мавзолей. Прочитаны суры из Корана и дуа.На этом поездка главы нашего государства в Самаркандскую область завершилась.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

президент шавкат мирзиёев комплекс имама бухари самарканд