SputnikPRO в Ташкенте: как создаются проекты, о которых говорят

Спикером выступит эксперт в сфере PR, маркетинга и событийных коммуникаций с более чем 20-летним опытом работы в агентском бизнесе, корпоративном секторе и медиа Алиса Белановская

2026-03-19T20:15+0500

sputnikpro

образование

маркетинг

миа "россия сегодня"

проект

медиа

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO состоится лекция, на тему: Как создаются проекты, о которых говорят. PR, маркетинг и мероприятия — реальные кейсы из практики. Спикером выступит эксперт в сфере PR, маркетинга и событийных коммуникаций с более чем 20-летним опытом работы в агентском бизнесе, корпоративном секторе и медиа Алиса Белановская.Работала над крупными коммуникационными проектами в компании "МегаФон", включая инициативы, связанные с зимними Олимпийскими играми 2014 и Чемпионатом мира по футболу 2018. В настоящее время возглавляет направление маркетинговых коммуникаций в медиагруппе "Россия сегодня".На лекции слушатели узнают, как создаются и продвигаются успешные проекты в PR, маркетинге и ивентах — от идеи до реализации. В программе — реальные кейсы: продуктовые запуски, кампании уровня Гран-при Каннских львов и ребрендинг международной медиагруппы. Модуль будет проводиться в трех университетах. 26 марта в 11.00 — Tashkent Perfect University (г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1). 27 марта в 10.30 — УзГУМЯ (г. Ташкент, ул. Лутфий, 8). 27 марта в 15.30 — Университет Пучон (г. Ташкент, ул. Катартал-2, 38А).Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

sputnikpro ташкент белановская