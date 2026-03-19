Запад пытается застолбить себе доступ к рынку природных ресурсов ЦА — Захарова
Россия выстраивает сотрудничество с центральноазиатскими странами на основе двусторонних договоренностей, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
2026-03-19T12:21+0500
2026-03-19T13:16+0500
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Коллективный Запад пытается закрепить за собой доступ к природным ресурсам Центральной Азии, нередко используя нерыночные методы и стремясь ослабить сотрудничество России с государствами региона. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Узбекистан".
12:21 19.03.2026 (обновлено: 13:16 19.03.2026)
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Коллективный Запад пытается закрепить за собой доступ к природным ресурсам Центральной Азии, нередко используя нерыночные методы и стремясь ослабить сотрудничество России с государствами региона. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту в мультимедийном пресс-центре "Sputnik Узбекистан"
Она подчеркнула, что Запад регулярно действует "нерыночными методами, одновременно стремясь вбить клин в сотрудничество России с государствами региона".
"С развитием технологий, которые предполагают активное использование критически важных сырьевых материалов, растет и спрос на них. Мы видим, как на этом фоне коллективный Запад пытается застолбить себе доступ к Центральноазиатскому рынку конкретных природных ресурсов. Действуют зачастую, просто действительно регулярно, нерыночными методами, одновременно стремясь вбить клин в наше сотрудничество с государствами региона", — отметила Захарова, отвечая на вопрос о том, как в российском МИД оценивают взаимодействие Запада со странами ЦА в сфере природных ресурсов, а также возможное усиление геополитической конкуренции в регионе.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Россия выстраивает сотрудничество на основе торгового права, международного права, двусторонних договоренностей. Самое главное — на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Запад же действует с позиции доминанты колониального типа.
"Это диаметрально противоположно и диаметрально отличается от наших принципов ведения бизнеса с центральноазиатскими друзьями. В основе нашего взаимодействия — взаимное уважение, равноправие, учет интересов. Именно так мы выстраиваем взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном по созданию в этих странах современной атомно-энергетической отрасли и реализации проектов строительства АЭС", — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в формате телеконференции провела еженедельный брифинг для журналистов по текущим вопросам внешней политики. Представитель российского внешнеполитического ведомства в прямом эфире ответила на вопросы представителей СМИ.