В ташкентской мечети Исламабад состоялся праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — фото
Тысячи верующих собрались на праздничную молитву в мечетях по всей стране.
2026-03-20T10:15+0500
2026-03-20T11:41+0500
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. С раннего утра в мечетях Узбекистана прошли праздничные молитвы по случаю Рамазан хайита. Тысячи верующих по всей стране собрались в мечетях, чтобы вместе совершить намаз.На кадрах Sputnik Узбекистан — крупнейшая соборная мечеть "Исламабад" в Ташкенте, вмещающая 13 тысяч человек.В столице время праздничной молитвы выпало на 06.50 утра. Горожане пришли в мечеть глубокой ночью, чтобы занять лучшие места.После праздничного намаза жители Ташкента навестили родных и близких, а также нуждающихся, разделив с ними радость праздника, оказав поддержку и проявив искреннюю заботу. В этот день особое внимание уделяется благотворительности, укреплению семейных связей и взаимной помощи, что придает Рамазан хайиту атмосферу единства, тепла и милосердия.Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайитКак отмечают Рамазан хайитРамазан хайит – праздник, который завершает священный месяц Рамадан.Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше. Похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать детей. Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
10:15 20.03.2026 (обновлено: 11:41 20.03.2026)
