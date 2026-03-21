ЕЭК и страны ЕАЭС приступили к формированию к 2030 году общего биржевого рынка товаров
Министр ЕЭК: общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения.
2026-03-21T14:55+0500
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и страны Евразийского экономического союза приступили к поэтапной реализации Плана мероприятий по формированию к 2030 году общего биржевого (организованного) рынка товаров в рамках ЕАЭС.
Об этом заявил
министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на пленарном заседании Х Международного форума "Биржевой товарный рынок".
"Создание единого биржевого рынка призвано стать действенным инструментом реагирования на современные экономические вызовы. По сути, это позволит перейти на качественно новый уровень обеспечения свободы движения товаров в рамках ЕАЭС. Полагаю, что обращаться на общем биржевом рынке Союза должны товары, составляющие основу экономик наших стран", – подчеркнул Ермолович.
Он сообщил, что на 2026–2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка, а в 2029 году планируется провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.
При этом основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.