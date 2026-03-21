ЕЭК и страны ЕАЭС приступили к формированию к 2030 году общего биржевого рынка товаров

Министр ЕЭК: общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения.

2026-03-21T14:51+0500

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия и страны Евразийского экономического союза приступили к поэтапной реализации Плана мероприятий по формированию к 2030 году общего биржевого (организованного) рынка товаров в рамках ЕАЭС. Об этом заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на пленарном заседании Х Международного форума "Биржевой товарный рынок".Он сообщил, что на 2026–2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка, а в 2029 году планируется провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.При этом основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.

