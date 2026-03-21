Как жители Самарканда отметили Навруз — атмосфера праздника в ярких фото

Жители Узбекистана отмечают весенний праздник Навруз — символ обновления, мира и добра. В эти дни проходят народные гуляния, звучат песни, накрываются щедрые столы и укрепляются традиции единства.

2026-03-21T18:18+0500

САМАРКАНД, 21 мар — Sputnik. Народные гуляния развернулись в парке имени Алишера Навои, а также на одноименном проспекте. Кадрами с места события делится корреспондент Sputnik Узбекистан.Здесь были организованы просторные выставочные ряды, где представители различных организаций и предприятий демонстрировали, чем богат регион.Каждый стол на празднике представлял отдельный регион, демонстрируя богатство и разнообразие кулинарных традиций Узбекистана. Гости могли попробовать блюда разных областей и почувствовать колорит каждой из них.Одни накрывали столы, предлагая гостям попробовать национальные блюда, другие подготовили концертные программы.Столы по традиции украшала проросшая пшеница — символ жизни, обновления и благополучия, неотъемлемый атрибут праздника Навруз.К слову, небольшие сцены располагались здесь буквально на каждом шагу.В этот день самаркандцы всех возрастов вышли на улицы, чтобы вместе отметить праздник весны и обновления.Жители города и его гости с удовольствием принимали участие в народных играх и забавах, поддерживая дух праздника и разделяя радость весеннего торжества.Немало зрителей собиралось и вокруг уличных артистов.Народные гуляния, традиционные угощения и теплые встречи объединяют людей, создавая атмосферу радости и единства.Мастера-ремесленники продемонстрировали богатство народного творчества, представив традиционные игрушки и свистульки ручной работы.В день празднования Навруза в парке Алишера Навои и на одноименном проспекте было многолюдно — яблоку негде было упасть.Основные праздничные мероприятия прошли в амфитеатре "Мужиза", где гости насладились концертной и театрализованной программой.

