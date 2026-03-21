В парке “Янги Узбекистан” проходит торжественная церемония, посвященная празднику Навруз

В парке “Янги Узбекистан” проходит торжественная церемония, посвященная празднику Навруз

В программе торжественного мероприятия предусмотрены праздничное поздравление президента, а также яркая и насыщенная концертная программа.

2026-03-21T10:40+0500

2026-03-21T10:40+0500

2026-03-21T13:43+0500

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В парке "Янги Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходит торжественное мероприятие по случаю всенародного праздника Навруз.В нем принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.В своей речи президент затронул проводимые реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.Также президент поздравил соотечественников, которые работают и учатся в зарубежных странах, и передал им добрые приветствия и пожелания.Глава государства отметил что в городах и селах, по всему Узбекистану начинаются народные гуляния и представления.Он отметил, что в стране предпринимаются значительные шаги по созданию новых рабочих мест, сокращению бедности и усилению социальной защиты. Строятся новые современные предприятия, коммуникационные сети, комфортное жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.Отмечено, что в будущем масштабы такого строительства будут еще больше расширены.Президент также подчеркнул, что молодежь Узбекистана — это созидатели Третьего Ренессанса и будущее страны. Именно от их стремления к знаниям, трудолюбия и умения использовать предоставленные возможности зависит дальнейшее развитие государства. Государство готово создавать все необходимые условия для их роста, а также призвал молодых людей жить и трудиться во имя Родины и народа.Он также выразил глубокое почтение трудолюбивым дехканам и фермерам, пожелав им успехов и удачи в благородном деле, ведь благодаря их самоотверженному труду обеспечивается достаток людей. В этом государство и общество неизменно будут оказывать им поддержку.Было отмечено, что Навруз тысячелетиями служит духовным мостом между народами. В нынешнее неспокойное время воплощенные в нем идеи мира, дружбы и сотрудничества становятся все более актуальными.В республике представители более 130 наций и народностей вместе, в атмосфере единства и радости отмечают этот праздник. Такая сплоченность и согласие служат прочной основой для совместного строительства Нового Узбекистана.Глава государства также тепло поздравил послов иностранных государств и представителей международных организаций, присутствующих на мероприятии, с Международным праздником Навруз и передал искренние поздравления их странам и народам. В парке жителей и гостей Ташкента ждала праздничная концертная программа с участием известных артистов.

Sputnik Узбекистан

президент поздравление навруз янги узбекистон мирзиёев праздник