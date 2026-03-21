В парке “Янги Узбекистан” проходит торжественная церемония, посвященная празднику Навруз
В программе торжественного мероприятия предусмотрены праздничное поздравление президента, а также яркая и насыщенная концертная программа.
2026-03-21T13:43+0500
10:40 21.03.2026 (обновлено: 13:43 21.03.2026)
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В парке "Янги Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области проходит торжественное мероприятие по случаю всенародного праздника Навруз.
В нем принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства поздравил узбекистанцев с праздником.
"В эту прекрасную пору, когда мир наполняется весенним светом и теплом, на нашу благодатную землю вступает восточный новый год – Навруз. Сегодня мы отмечаем Навруз вместе со священным Рамазан хайитом – как будто две великие реки слились в едином потоке. Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с этими добрыми, замечательными праздниками – символами пробуждения природы и духовного очищения!", — сказал глава государства.
В своей речи президент затронул проводимые реформы в разных сферах жизни государства, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя.
"Сохраняя приверженность ценностям Навруза, мы еще больше внимания уделяем обеспечению достойной жизни для каждого соотечественника, независимо от его национальности, языка, религии, для всего нашего народа. В подтверждение этого – в нынешнем году праздник мы проводим под девизом "Прославление Навруза – прославление человека!". Мы начали огромную работу, чтобы привнести дух Нового Узбекистана во все наши регионы, села, аулы и махалли", — сказал президент.
Также президент поздравил соотечественников, которые работают и учатся в зарубежных странах, и передал им добрые приветствия и пожелания.
Глава государства отметил что в городах и селах, по всему Узбекистану начинаются народные гуляния и представления.
"В дни Навруза — времени обновления — еще ярче проявляются общенациональное единство и созидательный потенциал нашего народа", — сказал президент.
Он отметил, что в стране предпринимаются значительные шаги по созданию новых рабочих мест, сокращению бедности и усилению социальной защиты. Строятся новые современные предприятия, коммуникационные сети, комфортное жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Отмечено, что в будущем масштабы такого строительства будут еще больше расширены.
Президент также подчеркнул, что молодежь Узбекистана — это созидатели Третьего Ренессанса и будущее страны. Именно от их стремления к знаниям, трудолюбия и умения использовать предоставленные возможности зависит дальнейшее развитие государства. Государство готово создавать все необходимые условия для их роста, а также призвал молодых людей жить и трудиться во имя Родины и народа.
Он также выразил глубокое почтение трудолюбивым дехканам и фермерам, пожелав им успехов и удачи в благородном деле, ведь благодаря их самоотверженному труду обеспечивается достаток людей. В этом государство и общество неизменно будут оказывать им поддержку.
Было отмечено, что Навруз тысячелетиями служит духовным мостом между народами. В нынешнее неспокойное время воплощенные в нем идеи мира, дружбы и сотрудничества становятся все более актуальными.
В республике представители более 130 наций и народностей вместе, в атмосфере единства и радости отмечают этот праздник. Такая сплоченность и согласие служат прочной основой для совместного строительства Нового Узбекистана.
"Мы мобилизуем все силы и возможности для дальнейшего укрепления межнационального и межконфессионального согласия в нашем обществе. Становясь вместе с соседними братскими странами единой Центральной Азией, мы будем придавать приоритетное значение повышению статуса региона как оплота мира, братства и сотрудничества", — сказал президент.
Глава государства также тепло поздравил послов иностранных государств и представителей международных организаций, присутствующих на мероприятии, с Международным праздником Навруз и передал искренние поздравления их странам и народам.
"Пусть Навруз Нового Узбекистана станет для нашей страны временем роста и прогресса! Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды! Пусть Всевышний всегда оберегает нашу любимую Родину!" — сказал глава государства.
В парке жителей и гостей Ташкента ждала праздничная концертная программа с участием известных артистов.