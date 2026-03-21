Российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
2026-03-21T16:13+0500
16:01 21.03.2026 (обновлено: 16:13 21.03.2026)
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает
министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов" — говорится в сообщении.
Атаке подверглись также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.