Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз

Президент России направил поздравления лидерам стран СНГ и Ирана по случаю Навруза, отметив высокий уровень двусторонних отношений и выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между государствами.

2026-03-21T11:36+0500

2026-03-21T11:36+0500

2026-03-21T12:24+0500

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.В своем поздравлении российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи между государствами будут и впредь успешно развиваться.Также Владимир Путин поздравил с праздником президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.Кроме того, поздравления по случаю Навруза направлены иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и Президенту страны Масуду Пезешкиану.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан

