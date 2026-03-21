https://uz.sputniknews.ru/20260321/vladimir-putin-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-narod-uzbekistan-prazdnik-navruz-56425271.html
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз
Sputnik Узбекистан
Президент России направил поздравления лидерам стран СНГ и Ирана по случаю Навруза, отметив высокий уровень двусторонних отношений и выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
2026-03-21T11:36+0500
2026-03-21T11:36+0500
2026-03-21T12:24+0500
навруз
владимир путин
поздравление
шавкат мирзиёев
узбекистан
праздник
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_b15d15cf710c5e8f8f29fbc58e3a6ee3.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз. Праздничное послание опубликовано на сайте Кремля.В своем поздравлении российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи между государствами будут и впредь успешно развиваться.Также Владимир Путин поздравил с праздником президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.Кроме того, поздравления по случаю Навруза направлены иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и Президенту страны Масуду Пезешкиану.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51126832_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_f98c5f773d403693fcb778fff6cfff48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин поздравление шавкат мирзиёев россия узбекистан праздник навруз
владимир путин поздравление шавкат мирзиёев россия узбекистан праздник навруз
Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз
11:36 21.03.2026 (обновлено: 12:24 21.03.2026)
Президент России направил поздравления лидерам стран СНГ и Ирана по случаю Навруза, отметив высокий уровень двусторонних отношений и выразив уверенность в успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с праздником Навруз. Праздничное послание опубликовано
на сайте Кремля.
"Президент России направил поздравления по случаю весеннего праздника Навруз <...> Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву", — говорится в сообщении Кремля.
В своем поздравлении российский лидер отметил высокий уровень двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что взаимовыгодные многоплановые связи между государствами будут и впредь успешно развиваться.
Также Владимир Путин поздравил с праздником президентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана.
Кроме того, поздравления по случаю Навруза направлены иранским лидерам – Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и Президенту страны Масуду Пезешкиану.
"Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул, что в это трудное время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана", — говорится в послании.