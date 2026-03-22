Кто из зарубежных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Наврузом
© iStock / Cecilie_Arcurs
В адрес лидера Узбекистана поступают поздравления с искренними пожеланиями мира, благополучия и процветания многонациональному народу республики.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В связи с праздником Навруз в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравления глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных организаций, а также видных зарубежных политических и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба лидера РУз.
В посланиях вместе пожеланиями мира, благополучия и процветания многонациональному народу республики, выражена высокая оценка проводимых в стране широкомасштабных реформ, направленных на построение Нового Узбекистана, обеспечение устойчивого развития и повышение качества жизни населения.
Также подчеркивается последовательный рост международного авторитета государства благодаря открытой, миролюбивой и прагматичной внешней политике, а активному продвижению инициатив, нацеленных на укрепление регионального сотрудничества, добрососедства и взаимопонимания.
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении узбекскому коллеге по случаю праздника Навруз отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.
"Отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне. Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать двустороннее стратегическое партнерство и союзничество на благо наших дружественных народов в интересах обеспечения безопасности и стабильности в центральноазиатском регионе", — говорится в тексте поздравления.
Президент России также пожелал ШавкатМирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а всем узбекистанцам — счастья и процветания.
Свои поздравления также направили:
Председатель КНР Си Цзиньпин;
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд;
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
Президент Беларуси Александр Лукашенко;
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
Президент Палестины Махмуд Аббас;
Раис Татарстана Рустам Минниханов;
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий;
директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Уларбек Шаршеев;
митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви Викентий.
В пресс-службе главы государства отмечают, что поздравления продолжают поступать.