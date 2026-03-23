ЕЭК: Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения

2026-03-23T12:45+0500

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На пленарном заседании Х Международного форума "Биржевой товарный рынок" министр рассказал, что Евразийская экономическая комиссия и страны ЕАЭС приступили к поэтапной реализации Плана мероприятий по формированию к 2030 году общего биржевого (организованного) рынка товаров в рамках Союза.На 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка. В 2029 году планируют провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.Основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.

