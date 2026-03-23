Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
ЕЭК: Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения
ЕЭК: Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения
На 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка. В 2029 году планируют провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов
2026-03-23T12:45+0500
2026-03-23T12:45+0500
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.На пленарном заседании Х Международного форума "Биржевой товарный рынок" министр рассказал, что Евразийская экономическая комиссия и страны ЕАЭС приступили к поэтапной реализации Плана мероприятий по формированию к 2030 году общего биржевого (организованного) рынка товаров в рамках Союза.На 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка. В 2029 году планируют провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.Основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.
ЕЭК: Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения

12:45 23.03.2026
© ИА "Белта"Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
На 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка. В 2029 году планируют провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Общий биржевой рынок товаров ЕАЭС обеспечит качественно новый уровень их движения, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
На пленарном заседании Х Международного форума "Биржевой товарный рынок" министр рассказал, что Евразийская экономическая комиссия и страны ЕАЭС приступили к поэтапной реализации Плана мероприятий по формированию к 2030 году общего биржевого (организованного) рынка товаров в рамках Союза.
На 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка. В 2029 году планируют провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов.
Основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке Союза.
"Создание единого биржевого рынка призвано стать действенным инструментом реагирования на современные экономические вызовы. По сути, это позволит перейти на качественно новый уровень обеспечения свободы движения товаров в рамках ЕАЭС. Полагаю, что обращаться на общем биржевом рынке Союза должны товары, составляющие основу экономик наших стран", – подчеркнул Максим Ермолович.
ЕАЭС и Узбекистан
