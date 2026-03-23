Не хватает энергии? Врач рассказал, какие продукты добавить в рацион весной
© Depositphotos / bit245правильное питание
После зимы организм испытывает потребность внутренней "перезагрузки". Главные враги энергии — резкие скачки сахара и хроническое воспаление.
С наступлением весны многие люди жалуются на упадок сил, сонливость, частые простуды и тягу к сладкому. Это — естественная реакция на межсезонный переход, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.
По ее словам, весной особенно важно принимать теплую, питательную и при этом легкоусвояемую пищу.
"В первую очередь стоит включить в рацион жирную рыбу, яйца, бобовые — как источник полноценного белка и омега-3 для поддержки иммунных клеток. Кроме того, нужно обратить внимание на цельные крупы (гречку, киноа, рис, пшено) — для стабилизации уровня сахара и энергии. Помогут также тушеные и запеченные овощи — морковь, свекла, тыква, капуста; зелень и ягоды — как источник витамина C и антиоксидантов; орехи, семена льна и чиа — для поддержки кожи, гормонального баланса и нервной системы", — рассказала специалист.
Она рекомендует теплые блюда и специи.
"Имбирь, куркума, кардамон, фенхель улучшают пищеварение, поддерживают работу печени и помогают организму усваивать нутриенты эффективнее. Весной важно не "охлаждать" рацион обилием сырых салатов, а сочетать их с теплыми блюдами, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт", — советует нутрициолог.
Главные враги энергии — резкие скачки сахара и хроническое воспаление, предупредила эксперт.
"Избыток сладостей, белой муки, частые перекусы, кофе натощак приводят к колебаниям глюкозы. Сначала появляется кратковременный подъем, затем — спад, сонливость и раздражительность. Также усиливают усталость: фастфуд и жареная пища; избыточный кофеин; строгие диеты и голодание; однообразные "очищающие" монодиеты", — заключила Ирина Шиманская.