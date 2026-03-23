Не хватает энергии? Врач рассказал, какие продукты добавить в рацион весной

"В первую очередь стоит включить в рацион жирную рыбу, яйца, бобовые — как источник полноценного белка и омега-3 для поддержки иммунных клеток. Кроме того, нужно обратить внимание на цельные крупы (гречку, киноа, рис, пшено) — для стабилизации уровня сахара и энергии. Помогут также тушеные и запеченные овощи — морковь, свекла, тыква, капуста; зелень и ягоды — как источник витамина C и антиоксидантов; орехи, семена льна и чиа — для поддержки кожи, гормонального баланса и нервной системы", — рассказала специалист.