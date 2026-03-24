ЕЭК продлила срок действия антидемпинговых пошлин на грузовые шины из Китая

ЕЭК продлила срок действия антидемпинговых пошлин на грузовые шины из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шины из Китая до 13 ноября 2026 года. Ставка пошлины варьируется от 14,79% до 35,35%.

2026-03-24T17:24+0500

2026-03-24T17:24+0500

2026-03-24T17:41+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых в Евразийский экономический союз, по 13 ноября 2026 года включительно. Об этом сообщили в торговом блоке ЕЭК.Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала. Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

https://uz.sputniknews.ru/20260321/tashkent-proekty-kompanii-knr-pererabotka-shin-vypusk-texuglerod-56428991.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шины китай пошлины еэк еаэс