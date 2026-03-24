Sputnik Узбекистан
ЕЭК продлила срок действия антидемпинговых пошлин на грузовые шины из Китая
2026-03-24T17:24+0500
2026-03-24T17:41+0500
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых в Евразийский экономический союз, по 13 ноября 2026 года включительно. Об этом сообщили в торговом блоке ЕЭК.Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала. Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.
17:24 24.03.2026 (обновлено: 17:41 24.03.2026)
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых в Евразийский экономический союз, по 13 ноября 2026 года включительно. Об этом сообщили в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении грузовых шин, происходящих из Китайской Народной Республики, по 13 ноября 2026 года включительно. Срок действия применяемой меры должен был истечь 29 июня 2026 года. Однако в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 14 ноября 2025 года начато повторное антидемпинговое расследование", — говорится в сообщении.

Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.
Антидемпинговая мера в отношении грузовых шин из КНР в форме антидемпинговой пошлины применяется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 года № 154. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.
