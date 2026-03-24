Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260324/fsb-rossii-predotvratila-terakty-kieva-protiv-boytsov-svo-56471387.html
ФСБ России предотвратила серию терактов украинских спецслужб против бойцов СВО
ФСБ России предотвратила серию терактов украинских спецслужб против бойцов СВО
Sputnik Узбекистан
Предотвращена серия терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшаяся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах московского региона.
2026-03-24T13:22+0500
2026-03-24T14:34+0500
сво
фсб россии
безопасность
россия
киев
вс россии
спецоперация россии по защите донбасса
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_d85173ea1153100dcc4f931286b158b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35729111_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80734be59cfcdeabab40584e4e21d5d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ФСБ России предотвратила серию терактов украинских спецслужб против бойцов СВО

© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Подписаться
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшуюся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах Московского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов (ДТА) в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов, планировавшаяся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегических объектов в Московском регионе.
ЦОС ФСБ России также сообщил о срыве попытки украинских спецслужб приобрести на одном московском предприятии дроны, которые применяют ВС РФ, и использовать их для терактов в столице.

"Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий г. Москвы беспилотные летательные аппараты, используемые Вооруженными Силами Российской Федерации для организации снабжения подразделений и поражения техники противника, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 кг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы такие беспилотники злоумышленникам удалось оборудовать взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении некоторых объектов в Москве.
В ФСБ рассказали, что для контактов с представителями предприятия по вопросам покупки дронов и организации их транспортировки спецслужбы Украины использовали взломанные аккаунты российских граждан в мессенджере Telegram, а также интернет-сервисе Avito и приложении "Яндекс Gо".
В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения планируемых Киевом диверсий и терактов в Москве и области подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0