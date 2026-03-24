ФСБ России предотвратила серию терактов украинских спецслужб против бойцов СВО

Предотвращена серия терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшаяся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах московского региона.

2026-03-24T13:22+0500

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Федеральная служба безопасности России предотвратила серию терактов с применением бомб и БПЛА, планировавшуюся Киевом против бойцов СВО и на стратегических объектах Московского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.Отмечается, что в результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов, планировавшаяся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегических объектов в Московском регионе.ЦОС ФСБ России также сообщил о срыве попытки украинских спецслужб приобрести на одном московском предприятии дроны, которые применяют ВС РФ, и использовать их для терактов в столице.Отмечается, что если бы такие беспилотники злоумышленникам удалось оборудовать взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении некоторых объектов в Москве.В ФСБ рассказали, что для контактов с представителями предприятия по вопросам покупки дронов и организации их транспортировки спецслужбы Украины использовали взломанные аккаунты российских граждан в мессенджере Telegram, а также интернет-сервисе Avito и приложении "Яндекс Gо". В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения планируемых Киевом диверсий и терактов в Москве и области подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим.

