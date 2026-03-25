ЕЭК: в рамках механизма финподдержки совместных проектов в ЕАЭС одобрили уже 5 заявок
Несмотря на то, что механизм льготного финансирования нацелен на поддержку в первую очередь МСП, крупный бизнес тоже проявляет к нему интерес
2026-03-25T11:00+0500
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
В рамках механизма финподдержки совместных проектов в ЕАЭС одобрили уже 5 заявок, сообщила
член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
"Семь проектных заявок находятся в высокой степени готовности в разных отраслях промышленности. У нас также обсуждаются проектные инициативы, которые будут локализованы на территориях Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России в таких сферах, как пищевая промышленность, легкая промышленность, тяжелое машиностроение, железнодорожное машиностроение", — отметила она.
В качестве примера Барсегян привела инициативу по локализации автомобилей на территории Кыргызстана с участием АвтоВАЗа и белорусских компаний.
По словам представителя ЕЭК, несмотря на то, что механизм льготного финансирования нацелен на поддержку в первую очередь МСП, крупный бизнес тоже проявляет к нему интерес.
"Мы рассчитываем, что к концу 2026 года у нас будут одобрены порядка 20 проектов", — отметила она.