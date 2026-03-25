https://uz.sputniknews.ru/20260325/kak-bystree-prosypatsya-po-utram-56488686.html
Как быстрее просыпаться по утрам
Sputnik Узбекистан
Врач перечислила несколько эффективных приемов, которые помогают проснуться утром
2026-03-25T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
врач
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15867348_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_31acb7ca669a2431662296fc46f23285.jpg
Яркий свет после пробуждения, легкая разминка, стакан воды и душ помогают быстрее проснуться по утрам, сообщает РИА Новости со ссылкой на кардиолога Валерию Бонадыкову. Также, чтобы проснуться, она рекомендует пять-десять минут легкой разминки или десять-двадцать минут ходьбы, стакан воды, теплый или контрастный душ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1a/15867348_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_8cafba3f50923e46d08ab3aad4a4d04e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
утро врач приемы сон
"Самое эффективное действие, помогающее проснуться, — яркий свет как можно раньше после подъема. Лучше всего дневной свет у окна или на улице. Практичный ориентир — десять-двадцать минут света в первые тридцать-шестьдесят минут после пробуждения. Если на улице темно, может помочь световой бокс, около двадцати минут утром", — рассказала врач.
