https://uz.sputniknews.ru/20260325/v-buxare-proydet-mejdunarodnyy-turnir-po-ulak-kupkari-56495714.html

В Бухаре пройдет международный турнир по улак-купкари — дата, участники

Sputnik Узбекистан

Цели мероприятия, которое проводят уже в пятый раз, — популяризация национальных ценностей, развитие конных традиций, а также укрепление международного сотрудничества

2026-03-25T16:00+0500

игры

узбекистан

бухара

турнир

конный спорт

россия

китай

казахстан

кыргызстан

таджикистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1104/11/11041108_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e244702673693d8aa6466064aa8845c0.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Бухаре пройдет международный турнир по улак-купкари, сообщает ИА "Дунё".Основные цели мероприятия:Расширение географии участников свидетельствует о растущем интересе к традиционному виду конного спорта в регионе и за его пределами. В этом году будут состязаться команды из Узбекистана, России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Ранее турнир проходил в 2022-2023 годах в Сурхандарьинской области, в 2024 году — в Ферганской области, и в прошлом году его принимала Наманганская область. Для справки: улак-купкари — традиционное конное состязание народов Центральной Азии. В ходе игры всадники борются за тушу козла или молодого барана, победитель должен прийти к финишу, не позволив отбить добычу другим участникам. Традиционно улак-купкари проводят на народных праздниках, свадьбах, весной перед началом сельхозработ и осенью после сбора урожая.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

узбекистан международные турниры