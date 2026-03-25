В Бухаре пройдет международный турнир по улак-купкари — дата, участники
Цели мероприятия, которое проводят уже в пятый раз, — популяризация национальных ценностей, развитие конных традиций, а также укрепление международного сотрудничества
2026-03-25T16:11+0500
16:00 25.03.2026 (обновлено: 16:11 25.03.2026)
Цели мероприятия, которое проводят уже в пятый раз, — популяризация национальных ценностей, развитие конных традиций, а также укрепление международного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik
. В Бухаре пройдет международный турнир по улак-купкари, сообщает
ИА "Дунё".
“С 27 по 29 марта в Бухарской области состоится международный турнир по улак-копкари. Соревнования пройдут в Бухарском районе на базе "Школы наездников", принадлежащей Национальной гвардии. Турнир проводится уже в пятый раз и с каждым годом привлекает все большее внимание на международной арене”, — говорится в сообщении.
Основные цели мероприятия:
популяризация национальных ценностей;
развитие конных традиций;
укрепление международного сотрудничества.
Расширение географии участников свидетельствует о растущем интересе к традиционному виду конного спорта в регионе и за его пределами. В этом году будут состязаться команды из Узбекистана, России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Ранее турнир проходил в 2022-2023 годах в Сурхандарьинской области, в 2024 году — в Ферганской области, и в прошлом году его принимала Наманганская область.
Для справки: улак-купкари — традиционное конное состязание народов Центральной Азии. В ходе игры всадники борются за тушу козла или молодого барана, победитель должен прийти к финишу, не позволив отбить добычу другим участникам. Традиционно улак-купкари проводят на народных праздниках, свадьбах, весной перед началом сельхозработ и осенью после сбора урожая.