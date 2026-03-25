В Новом Ташкенте появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров

Он войдет в состав музыкального фонтанного комплекса на территории площадью около 8 гектаров. Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости

2026-03-25T11:50+0500

2026-03-25T13:06+0500

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Новом Ташкенте в составе музыкального фонтанного комплекса появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров. Соответствующий проект представили Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики. Фонтан сможет формировать круговой водный экран радиусом 185 метров и проецировать на него различные изображения в формате 360 градусов.Также в его работе будут использовать мощные лазерные лучи, динамичные водные композиции и различные визуальные эффекты. Насосные системы, электрооборудование, лазерные проекторы и другие технические устройства разместят в подземном двухэтажном сооружении.Вокруг водоема обустроят зеленые зоны и объекты обслуживания.Ожидают, что этот комплекс станет одной из самых ярких достопримечательностей Нового Ташкента, обогатит архитектурный облик города и послужит еще одной современной площадкой для проведения культурных мероприятий, праздников и фестивалей.Глава государства акцентировал внимание на содержательной части проекта, его технических решениях и вопросах комплексного благоустройства территории. Он подчеркнул важность качественной организации современных торговых, гастрономических и сервисных услуг для посетителей.Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости.

