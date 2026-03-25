https://uz.sputniknews.ru/20260325/v-novom-tashkente-poyavitsya-superfontan-56490969.html
В Новом Ташкенте появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров
В Новом Ташкенте появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров
Sputnik Узбекистан
Он войдет в состав музыкального фонтанного комплекса на территории площадью около 8 гектаров. Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости
2026-03-25T11:50+0500
2026-03-25T11:50+0500
2026-03-25T13:06+0500
строительство
новый ташкент
фонтаны
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56490802_53:317:1740:1266_1920x0_80_0_0_743b6fc8c4f045d7b5a5b073c0ca4335.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Новом Ташкенте в составе музыкального фонтанного комплекса появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров. Соответствующий проект представили Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы республики. Фонтан сможет формировать круговой водный экран радиусом 185 метров и проецировать на него различные изображения в формате 360 градусов.Также в его работе будут использовать мощные лазерные лучи, динамичные водные композиции и различные визуальные эффекты. Насосные системы, электрооборудование, лазерные проекторы и другие технические устройства разместят в подземном двухэтажном сооружении.Вокруг водоема обустроят зеленые зоны и объекты обслуживания.Ожидают, что этот комплекс станет одной из самых ярких достопримечательностей Нового Ташкента, обогатит архитектурный облик города и послужит еще одной современной площадкой для проведения культурных мероприятий, праздников и фестивалей.Глава государства акцентировал внимание на содержательной части проекта, его технических решениях и вопросах комплексного благоустройства территории. Он подчеркнул важность качественной организации современных торговых, гастрономических и сервисных услуг для посетителей.Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости.
новый ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56490802_92:80:1674:1266_1920x0_80_0_0_5dad5d720adbb66525a76753e4a0a8ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новый ташкент суперфонтан
новый ташкент суперфонтан
В Новом Ташкенте появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров
11:50 25.03.2026 (обновлено: 13:06 25.03.2026)
Он войдет в состав музыкального фонтанного комплекса на территории площадью около 8 гектаров. Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
В Новом Ташкенте в составе музыкального фонтанного комплекса появится суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров. Соответствующий проект представили Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает
пресс-служба главы республики.
“В Новом Ташкенте планируется строительство музыкального фонтанного комплекса на территории площадью около 8 гектаров. Согласно проекту, в бассейне с общей площадью водной поверхности 6,3 гектара будет сооружен фонтан, который позволит проводить шоу воды, музыки и света на площади 1,5 гектара. В состав комплекса войдут суперфонтан, способный выбрасывать воду на высоту до 232 метров, а также плавучая платформа диаметром 100 метров”, — говорится в сообщении.
Фонтан сможет формировать круговой водный экран радиусом 185 метров и проецировать на него различные изображения в формате 360 градусов.
Также в его работе будут использовать мощные лазерные лучи, динамичные водные композиции и различные визуальные эффекты. Насосные системы, электрооборудование, лазерные проекторы и другие технические устройства разместят в подземном двухэтажном сооружении.
Вокруг водоема обустроят зеленые зоны и объекты обслуживания.
Ожидают, что этот комплекс станет одной из самых ярких достопримечательностей Нового Ташкента, обогатит архитектурный облик города и послужит еще одной современной площадкой для проведения культурных мероприятий, праздников и фестивалей.
Глава государства акцентировал внимание на содержательной части проекта, его технических решениях и вопросах комплексного благоустройства территории. Он подчеркнул важность качественной организации современных торговых, гастрономических и сервисных услуг для посетителей.
Уже в текущем году на этой площадке пройдут мероприятия ко Дню независимости.