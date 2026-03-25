В Новом Ташкенте в ускоренном темпе строят футбольный стадион: объект посетил президент
2026-03-25T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Новом Ташкенте в ускоренном темпе идет строительство футбольного стадиона, объект посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первый камень в фундамент этого современного спорткомплекса руководитель страны заложил 11 ноября прошлого года.

“Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел ход строительства в Новом Ташкенте крупного спортивного сооружения — современного футбольного стадиона. Сейчас строительство стадиона продолжается в ускоренном темпе. Полностью завершены работы по выравниванию грунта. Заливка фундамента выполнена на 95 процентов. На место строительства поэтапно доставляются металлоконструкции”, — говорится в сообщении.

Стадион в Новом Ташкенте стоимостью $100 млн примет матчи чемпионата мира U-20 в 2027 году, послужит развитию узбекского футбола и молодежного спорта в целом.
“Стадион, рассчитанный на 55 тысяч зрителей, будет иметь шесть этажей. Здесь создаются все необходимые условия не только для спортсменов, но и для посетителей, а также представителей СМИ. Для удобного и быстрого входа и выхода зрителей предусмотрена установка более десяти эскалаторов. На прилегающей территории также разместятся еще три тренировочных поля. Рядом со стадионом будет построена станция метро и создана автостоянка на 5 500 мест”, — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что крытый стадион такой вместимости возводят в республике впервые, поэтому важно уделить внимание каждой детали. По его словам, необходимо уже сегодня планировать работы по благоустройству прилегающей территории и последовательно, поэтапно их осуществлять.
