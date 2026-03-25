В Ташкенте обсуждают проблему дефицита воды

Sputnik Узбекистан

Этот вопрос затрагивает сразу несколько стран Центральной Азии. Только в Узбекистане, по оценкам экспертов, к 2030 году дефицит воды может достичь 15 млрд м³

2026-03-25T18:15+0500

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный форум Tashkent Water Week 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Обсудить тему управления водными ресурсами приехали постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махль, региональный представитель по Центральной Азии Международного института управления водными ресурсами Барбара Януш-Павлетта, профессор Циндаоского аграрного университета Баочао Ван, а также представители профильных министерств и ведомств из России, Казахстана и Таджикистана.Открывая форум, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что вода перестала быть делом только экологов. Сегодня это вопрос выживания экономики и региональной стабильности.Узбекистан, по его словам, уже перешел к практике: в стране запустили ситуационный центр и единую цифровую платформу управления. Это позволило ежегодно экономить около 10 млрд м³ воды за счет бетонирования каналов и точного мониторинга.Глава Минсельхоза Таджикистана Хакимзода Курбон сообщил, что в их стране уже исчезло более 1 000 ледников. Поскольку в Таджикистане формируется 60% водных ресурсов региона, ответственность здесь ощущается острее всего.Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал о внедрении систем онлайн-учета воды на реке Сырдарья совместно с узбекскими коллегами.Российская делегация представила опыт внедрения искусственного интеллекта в управление водохозяйственным комплексом. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков отметил, что ИИ помогает анализировать исторические данные и прогнозировать паводки.Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что в ближайшие годы страна выделит 7,5 трлн сумов на строительство и реконструкцию ирригационных объектов. Еще 21,6 трлн сумов планируют мобилизовать за счет средств пользователей, банковских кредитов и госбюджета. По прогнозам, эти вложения дадут прямой экономический эффект уже в ближайшие три года: водоснабжение улучшится на 130 тыс. гектаров, что обеспечит рост урожайности на 20–30%. При этом планируют сэкономить дополнительные 10,5 млрд м³ воды.Для модернизации крупных каналов, по словам Ходжаева, будут активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, что должно привлечь еще $1,5 млрд иностранных инвестиций в течение трех лет.

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

узбекистан, ташкент, дефицит, вода, форум, жамшид ходжаев, россия, казахстан, таджикистан