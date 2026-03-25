В Ташкенте обсуждают проблему дефицита воды
Этот вопрос затрагивает сразу несколько стран Центральной Азии. Только в Узбекистане, по оценкам экспертов, к 2030 году дефицит воды может достичь 15 млрд м³
2026-03-25T18:15+0500
узбекистан
ташкент
дефицит
вода
форум
жамшид ходжаев
россия
казахстан
таджикистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/19/56504086_20:0:2568:1433_1920x0_80_0_0_d216eb1c516e2342c4c220548c69d5be.jpg
узбекистан, ташкент, дефицит, вода, форум, жамшид ходжаев, россия, казахстан, таджикистан
18:15 25.03.2026
© Sputnik / Ильсия ГильманшинаМеждународный форум: Tashkent Water Week 2026
Этот вопрос затрагивает сразу несколько стран Центральной Азии. Только в Узбекистане, по оценкам экспертов, к 2030 году дефицит воды может достичь 15 млрд м³.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный форум Tashkent Water Week 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Обсудить тему управления водными ресурсами приехали постоянный координатор ООН в Узбекистане Сабине Махль, региональный представитель по Центральной Азии Международного института управления водными ресурсами Барбара Януш-Павлетта, профессор Циндаоского аграрного университета Баочао Ван, а также представители профильных министерств и ведомств из России, Казахстана и Таджикистана.
Открывая форум, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев отметил, что вода перестала быть делом только экологов. Сегодня это вопрос выживания экономики и региональной стабильности.
© telegram sputnikuzbekistanВ ближайшие годы Узбекистан потратит 7,5 трлн сумов на строительство и ремонт ирригационных и мелиоративных объектов
"Современное управление водными ресурсами должно быть измеримым и прозрачным на каждом уровне, от трансграничных точек до ферм. Мы должны внедрять совместные механизмы, общие данные и более сильные институты. Нам нужны не просто декларации, а инвестиции в реальные решения", — считает Ходжаев.
Узбекистан, по его словам, уже перешел к практике: в стране запустили ситуационный центр и единую цифровую платформу управления. Это позволило ежегодно экономить около 10 млрд м³ воды за счет бетонирования каналов и точного мониторинга.
Глава Минсельхоза Таджикистана Хакимзода Курбон сообщил, что в их стране уже исчезло более 1 000 ледников. Поскольку в Таджикистане формируется 60% водных ресурсов региона, ответственность здесь ощущается острее всего.
Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов рассказал о внедрении систем онлайн-учета воды на реке Сырдарья совместно с узбекскими коллегами.

"Казахстан последовательно выступает за выстраивание баланса интересов стран верхнего и нижнего течения. Важно обеспечивать предсказуемость и согласованность режимов водопользования, учитывая потребности всех сторон. Мы рассматриваем цифровизацию как один из ключевых инструментов адаптации региона к климатическим вызовам", — поделился Нуржигитов.

Российская делегация представила опыт внедрения искусственного интеллекта в управление водохозяйственным комплексом. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков отметил, что ИИ помогает анализировать исторические данные и прогнозировать паводки.
© Sputnik / Ильсия ГильманшинаМеждународный форум: Tashkent Water Week 2026
"Цифровая трансформация позволяет повысить оперативность и качество принимаемых управленческих решений. Элементы искусственного интеллекта будут интегрированы для анализа данных и выработки оптимальных сценариев управления водохранилищами. Наши технологии позволяют сократить водопотребление до 50% при одновременном увеличении урожайности", — подчеркнул Корольков.

Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев сообщил, что в ближайшие годы страна выделит 7,5 трлн сумов на строительство и реконструкцию ирригационных объектов. Еще 21,6 трлн сумов планируют мобилизовать за счет средств пользователей, банковских кредитов и госбюджета. По прогнозам, эти вложения дадут прямой экономический эффект уже в ближайшие три года: водоснабжение улучшится на 130 тыс. гектаров, что обеспечит рост урожайности на 20–30%. При этом планируют сэкономить дополнительные 10,5 млрд м³ воды.
Для модернизации крупных каналов, по словам Ходжаева, будут активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, что должно привлечь еще $1,5 млрд иностранных инвестиций в течение трех лет.
