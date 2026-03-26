Что будет, если редко чистить зубы
Девушка чистит зубы.
Стоматолог: желательно чистить зубы два раза в день после приема пищи.
Редкие чистки зубов могут привести к негативным последствиям: воспалению десен, кровоточивости и развитию пародонтита, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-стоматолога Екатерину Цыбину.
"При редких чистках зубов может появиться некроз эмали, потом кариес, потом его осложнения с болевыми симптомами, воспаление десен, кровоточивость. В дальнейшем — развитие пародонтита зубов (разрушение связок зубов, десны, кости)", — пояснила она.
Специалист предупредила, что чистить зубы раз в день и тем более раз в два дня недостаточно.
"Желательно чистить зубы два раза в день после приема пищи. Это уменьшит развитие кариеса зубов, воспаление десен, а также защитит от появления неприятного запаха полости рта", — заключила врач.
Вчера, 22:01