https://uz.sputniknews.ru/20260326/glava-ruz-nagradil-rukovoditelya-ansamblya-shashmakoma-iz-tadjikistana-ordenom-dustlik-56522180.html
Глава РУз наградил руководителя ансамбля шашмакома из Таджикистана орденом "Дустлик"
Sputnik Узбекистан
2026-03-26T17:55+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
орден "дустлик"
таджикистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_0:213:2497:1618_1920x0_80_0_0_a022d9df84ba597d402218a442c7dbad.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Руководителя ансамбля шашмакома "Нури ниёгон" Согдийской области Таджикистана Шухратжона Набиева наградили орденом "Дустлик". Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Таким образом глава республики отметил большие заслуги Набиева в развитии всестороннего сотрудничества и добрососедских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, его многолетнюю плодотворную творческую деятельность, активное участие в развитии и популяризации искусства макома, продвижении богатого культурного и духовного наследия узбекского народа в мировом сообществе, а также его вклад в сохранение и обогащение общих ценностей и традиций.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263350_29:0:2470:1831_1920x0_80_0_0_9f8e289bb0c1397de01af8562f896419.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:55 26.03.2026 (обновлено: 18:07 26.03.2026)
