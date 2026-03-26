Глава РУз наградил руководителя ансамбля шашмакома из Таджикистана орденом "Дустлик"
2026-03-26T17:55+0500
2026-03-26T18:07+0500
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Руководителя ансамбля шашмакома "Нури ниёгон" Согдийской области Таджикистана Шухратжона Набиева наградили орденом "Дустлик". Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Таким образом глава республики отметил большие заслуги Набиева в развитии всестороннего сотрудничества и добрососедских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, его многолетнюю плодотворную творческую деятельность, активное участие в развитии и популяризации искусства макома, продвижении богатого культурного и духовного наследия узбекского народа в мировом сообществе, а также его вклад в сохранение и обогащение общих ценностей и традиций.
17:55 26.03.2026 (обновлено: 18:07 26.03.2026)
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Руководителя ансамбля шашмакома "Нури ниёгон" Согдийской области Таджикистана Шухратжона Набиева наградили орденом "Дустлик". Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Таким образом глава республики отметил большие заслуги Набиева в развитии всестороннего сотрудничества и добрососедских отношений между Узбекистаном и Таджикистаном, его многолетнюю плодотворную творческую деятельность, активное участие в развитии и популяризации искусства макома, продвижении богатого культурного и духовного наследия узбекского народа в мировом сообществе, а также его вклад в сохранение и обогащение общих ценностей и традиций.
