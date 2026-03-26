Мирзиёев и Рахмон провели первое заседание Высшего межгосударственного совета

Заседанию предшествовали переговоры в узком составе, в ходе которых президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили стратегическое партнерство двух стран.

2026-03-26T17:41+0500

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В резиденции "Куксарой" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний государственный визит таджикского коллеги — знаковое событие и еще один важный шаг в укреплении многовековых уз дружбы, добрососедства и взаимного уважения между двумя странами.Лидеры с удовлетворением отметили активные и тесные контакты на уровнях правительств, парламентов и ведомств.В рамках подготовки к визиту плодотворно проведены заседание Межправкомиссии, промышленная выставка, форумы регионов, ректоров, ученых, молодежи, аналитических центров. В эти дни в Узбекистане проходят Дни таджикской культуры и кино.Особое внимание уделили:На сегодняшний день Узбекистан и Таджикистан успешно реализуют множество проектов кооперации в промышленности, строительстве, аграрной, текстильной, электротехнической, фармацевтической и многих других сферах.Столицы двух стран связывают воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение. Динамично растут объемы грузоперевозок.Этому будут способствовать договоренности об ускорении создания центра приграничной торговли "Ойбек – Фотехобод", внедрении цифровых систем сертификации товаров и обмена разрешениями "Е-Permit", модернизации приграничных пунктов пропуска.Кроме того, принимается отдельная программа Промышленной кооперации, включающая проекты в горнодобывающей, энергетической, сельскохозяйственной, электротехнической, легкой, строительной и других отраслях.Также стороны:На заседании с докладами по ключевым направлениям сотрудничества выступили сопредседатели Межправительственной комиссии – Премьер-министры двух стран.По итогам решили принять комплексную "дорожную карту" по обеспечению полноценной реализации достигнутых договоренностей.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистане с государственным визитом.

шавкат мирзиёев эмомали рахмон заседание высшего межгосударственного совета переговоры