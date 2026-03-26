Мирзиёев и Рахмон провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
Мирзиёев и Рахмон провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
Заседанию предшествовали переговоры в узком составе, в ходе которых президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили стратегическое партнерство двух стран.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В резиденции "Куксарой" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний государственный визит таджикского коллеги — знаковое событие и еще один важный шаг в укреплении многовековых уз дружбы, добрососедства и взаимного уважения между двумя странами.Лидеры с удовлетворением отметили активные и тесные контакты на уровнях правительств, парламентов и ведомств.В рамках подготовки к визиту плодотворно проведены заседание Межправкомиссии, промышленная выставка, форумы регионов, ректоров, ученых, молодежи, аналитических центров. В эти дни в Узбекистане проходят Дни таджикской культуры и кино.Особое внимание уделили:На сегодняшний день Узбекистан и Таджикистан успешно реализуют множество проектов кооперации в промышленности, строительстве, аграрной, текстильной, электротехнической, фармацевтической и многих других сферах.Столицы двух стран связывают воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение. Динамично растут объемы грузоперевозок.Этому будут способствовать договоренности об ускорении создания центра приграничной торговли "Ойбек – Фотехобод", внедрении цифровых систем сертификации товаров и обмена разрешениями "Е-Permit", модернизации приграничных пунктов пропуска.Кроме того, принимается отдельная программа Промышленной кооперации, включающая проекты в горнодобывающей, энергетической, сельскохозяйственной, электротехнической, легкой, строительной и других отраслях.Также стороны:На заседании с докладами по ключевым направлениям сотрудничества выступили сопредседатели Межправительственной комиссии – Премьер-министры двух стран.По итогам решили принять комплексную "дорожную карту" по обеспечению полноценной реализации достигнутых договоренностей.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистане с государственным визитом.
Мирзиёев и Рахмон провели первое заседание Высшего межгосударственного совета

17:41 26.03.2026 (обновлено: 18:06 26.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Высшего межгосударственного совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Заседанию предшествовали переговоры в узком составе, в ходе которых президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили стратегическое партнерство двух стран.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В резиденции "Куксарой" Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер Узбекистана подчеркнул, что нынешний государственный визит таджикского коллеги — знаковое событие и еще один важный шаг в укреплении многовековых уз дружбы, добрососедства и взаимного уважения между двумя странами.

“Сегодня мы открываем первое заседание Высшего межгосударственного совета. Безусловно, данный формат выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень и послужит наполнению узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества практическим содержанием и прорывными инициативами”, — заявил Шавкат Мирзиёев.

Лидеры с удовлетворением отметили активные и тесные контакты на уровнях правительств, парламентов и ведомств.
В рамках подготовки к визиту плодотворно проведены заседание Межправкомиссии, промышленная выставка, форумы регионов, ректоров, ученых, молодежи, аналитических центров. В эти дни в Узбекистане проходят Дни таджикской культуры и кино.
“В ходе заседания стороны подробно обсудили новые направления взаимодействия, провели анализ использования потенциальных возможностей, приняли ряд важных решений, призванных придать значительный импульс укреплению взаимовыгодного узбекско-таджикского сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили:
наращиванию объемов взаимной торговли;
стимулированию роста промышленной кооперации;
усилению транспортной взаимосвязанности;
укреплению водно-энергетической безопасности.
На сегодняшний день Узбекистан и Таджикистан успешно реализуют множество проектов кооперации в промышленности, строительстве, аграрной, текстильной, электротехнической, фармацевтической и многих других сферах.
Столицы двух стран связывают воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение. Динамично растут объемы грузоперевозок.

“По итогам прошлого года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном достиг почти 1 миллиарда долларов, прежде всего за счет взаимных поставок готовой продукции. Рассмотрены возможности доведения взаимной торговли до 2 миллиардов долларов к 2030 году”, — говорится в сообщении.

Этому будут способствовать договоренности об ускорении создания центра приграничной торговли "Ойбек – Фотехобод", внедрении цифровых систем сертификации товаров и обмена разрешениями "Е-Permit", модернизации приграничных пунктов пропуска.
Кроме того, принимается отдельная программа Промышленной кооперации, включающая проекты в горнодобывающей, энергетической, сельскохозяйственной, электротехнической, легкой, строительной и других отраслях.
Также стороны:
отметили важность расширения капитальной базы совместной Инвестиционной компании для поддержки перспективных проектов;
предметно рассмотрели и обозначили перспективы сотрудничества в области энергетики, водного хозяйства, транспорта и многих других сферах.
условились придать дополнительный импульс межрегиональным связям, поощрять гуманитарные, образовательные и научные обмены;
с учетом наличия крупных диаспор, предложили принять пятилетний план мероприятий по укреплению культурно-гуманитарных связей.
“Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики. Отмечена важность продолжения тесного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур и региональных форматов в Центральной Азии. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере безопасности”, — говорится в сообщении.
На заседании с докладами по ключевым направлениям сотрудничества выступили сопредседатели Межправительственной комиссии – Премьер-министры двух стран.
По итогам решили принять комплексную "дорожную карту" по обеспечению полноценной реализации достигнутых договоренностей.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в Узбекистане с государственным визитом.
